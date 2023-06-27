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Как быстро охладить салон машины, припаркованной на солнцепеке

2:54
Авто

Когда сталкиваешься с такой проблемой, первый шаг — устранить перегретый воздух из салона автомобиля. Это просто: широко открываем все двери. Как бы ни было паляще на улице, температура внутри пропитанного солнцем автомобиля будет гораздо выше. В результате горячий воздух из салона автомобиля быстро поднимется вверх всего за пару минут. После этого мы можем обратить внимание на другие горячие компоненты салона.

Сидеть на сиденье, излучающем сильный жар, и держать в руках руль, нагретый до 60-70ºC под прямыми солнечными лучами, — это довольно неприятное "ощущение". Особенно если учесть, что все остальные излучающие тепло пластик, кожа и обивка будут продолжать повышать температуру внутри автомобиля до невыносимого уровня. Первой мыслью может быть немедленное включение кондиционера или климат-контроля, в зависимости от комплектации автомобиля. Однако есть одна загвоздка: эти системы не могут мгновенно подавать холодный воздух.

Даже в режиме "охлаждения" они не могут быстро довести температуру внутри автомобиля до комфортного уровня. Отчасти это связано с тем, что сначала им необходимо выпустить потоки холодного воздуха, чтобы уравновесить тепло, выделяемое компонентами салона. Поэтому в течение некоторого времени в автомобиле будет менее комфортно, чем на улице, даже при включенном кондиционере.

Более того, вы, несомненно, будете чувствовать себя гораздо лучше, сидя в тени ближайшего дерева. Итак, вот что нужно сделать. Заведите автомобиль, включите климат-контроль в режим "Lo", установите его на рециркуляцию воздуха из салона (чтобы не охлаждать горячий наружный воздух) и включите систему вентиляции сидений, если она есть.

Важно отрегулировать поток воздуха таким образом, чтобы он был направлен исключительно на ноги и грудь водителя и переднего пассажира. Никогда не включайте обдув холодным воздухом на горячее лобовое стекло! Внезапное локальное охлаждение в нижней части может привести к образованию длинной трещины, о которой вы вспомните только после того, как придется заменить все лобовое стекло.

Как только процесс охлаждения начался, закройте все двери и окна (если они были открыты) автомобиля и отступите в ближайшую тень, чтобы не вспотеть под палящим солнцем. Подождав несколько минут, вы можете вернуться в автомобиль и насладиться желанной прохладой в его салоне.

Только помните, если вентиляция сидений была включена, не забудьте ее выключить. Длительное воздействие "охлаждающего устройства" под вашим днищем может вызвать целый ряд крайне неприятных воспалительных заболеваний, обычно затрагивающих область бедер.

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Как быстро охладить автомобиль в жару и не дать нагреться салону. Советы автовладельцам
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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