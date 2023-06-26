Джон Гуденаф, нобелевский лауреат и пионер в области аккумуляторов, умер в возрасте 100 лет

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Джон Гуденаф, выдающийся нобелевский лауреат, известный своей новаторской работой по созданию литий-ионных батарей, скончался, не дожив до своего 101-го дня рождения, что стало трагической утратой для научного сообщества. Вклад Гуденафа в научные исследования, известный как визионер, охватывал несколько десятилетий, что сделало его выдающейся фигурой в своей области. Джей Хартцелл, президент Техасского университета в Остине, где Гуденаф посвятил 37 лет своей выдающейся карьеры, признал его выдающееся лидерство.

В возрасте 97 лет Гуденаф получил престижную Нобелевскую премию по химии в 2019 году. Вместе со своими уважаемыми коллегами, Стэнли Уиттингемом из Великобритании и Акирой Йошино из Японии, он был отмечен за исключительные исследования литий-ионных батарей.

Его революционное изобретение заложило основу для беспроводной электроники, от которой мы сегодня зависим, питая такие устройства, как мобильные телефоны и ноутбуки. Шведская королевская академия наук отметила значимость творения Гуденафа, подчеркнув его жизненно важную роль в создании мира без ископаемого топлива путем облегчения эксплуатации электромобилей и хранения возобновляемой энергии.

В дополнение к своей новаторской работе над литий-ионными батареями Гуденаф и его преданная команда в университете исследовали новые направления в области хранения энергии. Их исследования включали в себя создание замечательной "стеклянной" батареи, в которой использовался твердотельный электролит и металлические электроды из лития или натрия, что стало предвестником потенциального прогресса в этой области.

Новаторский дух Гуденафа распространился и на разработку катодов из литий-железо-фосфата (ЛЖФ) в качестве жизнеспособной альтернативы традиционным аналогам на основе никеля и кобальта. По прогнозам экспертов, батареи на основе LFP, использующие более распространенные и устойчивые материалы, способны превзойти дорогостоящие никель-кобальт-марганцевые батареи в индустрии электромобилей.

Гуденаф родился 25 июля 1922 года в Йене, Германия, в семье американских родителей. Его образовательный путь начался со степени бакалавра математики в Йельском университете. Он продолжил свое образование и получил степень магистра и доктора философии по физике в Чикагском университете. Гуденоу начал исследовательскую карьеру и занимал руководящие должности в таких уважаемых учреждениях, как Массачусетский технологический институт и Оксфордский университет, где он возглавлял лабораторию неорганической химии.

Неустанное стремление Джона Гуденафа к научному совершенству и его исключительный вклад в область аккумулирования энергии навсегда останутся в памяти. Его новаторские исследования произвели революцию в том, как мы используем энергию в нашем мире, и оказали неизгладимое влияние на научный ландшафт.

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Нобелевскую премию по химии получили Джон Гуденоф, Стенли Уиттинхэм и Акира Есино