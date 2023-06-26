Концепт Caterham Project V — электрическое купе, нарушающее традиции

3:49 Your browser does not support the audio element. Авто

Caterham, известная британская компания, которая поддерживает дух культовой модели Lotus Seven, готова совершить значительный рывок в мейнстрим. Отмечая предстоящую веху, 12 июля 2023 года компания представит Project V — электрифицирующий концепт-кар, предлагающий взглянуть на будущий язык дизайна своих будущих моделей.

Тизерное изображение, опубликованное Caterham, представляет собой мрачную загадку, раскрывающую лишь силуэт купе с характерными передними колесными арками, изящной линией крыши и завораживающими светодиодными ходовыми огнями. Окутанный этой интригующей неизвестностью, его легко можно было принять за Porsche. Независимо от своего внешнего вида, Project V глубоко изменит модельный ряд Caterham, послужив захватывающим примером их инновационного подхода к дизайну.

Отправляясь на неизведанную территорию с Project V, Caterham недвусмысленно подчеркивает, что остается верен своим основным принципам — облегченной конструкции, простоте и увлекательному опыту, ориентированному на водителя.

В заявлении компании говорится: "Хотя эта дальновидная концепция может визуально отличаться от существующей линейки Seven, непоколебимая приверженность Caterham своим основополагающим ценностям остается неизменной". Кроме того, Caterham с гордостью отмечает сотрудничество Italdesign в разработке дизайна и инженерных разработок автомобиля.

Это не первый случай, когда Caterham стремится отойти от своего наследия. Еще в 2012 году компания вступила в партнерство с Renault, чтобы возродить бездействующий бренд Alpine. Это стремление привело к созданию современного A110, первоначально предназначенного для создания среднемоторного купе под брендом Caterham. К сожалению, альянс между двумя компаниями распался в 2014 году, оставив Caterham, получивший внутреннее обозначение C120, в качестве прототипа.

Более того, это знаменует собой второе вторжение Caterham в сферу электромобилей. В то время как ее серийные модели работают исключительно на двигателях внутреннего сгорания, ранее в этом году компания представила модель Seven с батарейным питанием, которая послужила испытательным стендом для технологических достижений.

Сбалансированный вес (приблизительно 1500 фунтов) был достигнут за счет использования относительно компактного литий-ионного аккумулятора емкостью 51 кВт*ч. Хотя запас хода — важный показатель — еще предстоит раскрыть.

Компания Caterham планирует представить долгожданный концепт Project V на престижном фестивале скорости в Гудвуде в июле 2023 года, который пройдет в Англии. Ожидается, что в последующие недели всплывут дополнительные подробности, которые вызовут любопытство энтузиастов.

Что же касается того, что лежит за его пределами, то предположений предостаточно. Похоже, что новый владелец Caterham искренне стремится утвердить свое присутствие в сегменте электромобилей. Однако инженеры и руководители компании сохраняют сомнения относительно готовности технологии.

Генеральный директор Боб Лайшли заявил: "В настоящее время у нас нет намерений начинать производство электрической модели Seven", после презентации вышеупомянутого прототипа на базе Seven. Далее он пояснил: "Мы выведем это на рынок, когда следующее поколение аккумуляторных технологий достигнет точки готовности".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Caterham Project V | A New Concept Is Coming