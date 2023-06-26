Инвесторы VW хотят тщательного расследования соблюдения прав человека на заводе в Китае

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Хотя решение Volkswagen провести аудит своего совместного завода в Синьцзяне, Китай, было положительно воспринято инвесторами, были высказаны опасения по поводу руководства завода и того, сможет ли оно эффективно устранить риск принудительного труда в цепочке поставок.

Во время ежегодного общего собрания Volkswagen в прошлом месяце такие организации, как Deka, Union Investment и Зонтичная организация критически настроенных акционеров (Dachverband Kritische Aktionaere) призвали компанию провести аудит завода в Урумчи в Синьцзяне. Этот завод отвечает за сборку автомобилей, продаваемых в регионе.

По оценкам Организации Объединенных Наций и правозащитных групп, за последние годы в обширной сети лагерей Синьцзяна было задержано более миллиона человек, в первую очередь уйгуры и другие мусульманские меньшинства. Эти задержанные были подвергнуты низкооплачиваемому и принудительному труду.

Китай отрицает любые утверждения о нарушениях прав человека в западном регионе.

Хотя глава Volkswagen в Китае посетил завод ранее в этом году и заявил, что не заметил никаких признаков принудительного труда, некоторые инвесторы настаивали на проведении внешнего аудита. Например, Union Investment в мае предупредила Volkswagen, что исключит компанию из своих фондов устойчивого развития, если аудит не будет проведен в течение месяца.

Главный исполнительный директор Оливер Блюм недавно взял на себя обязательство организовать независимый аудит в этом году. Однако остается неизвестным, кто будет отвечать за проведение аудита, насколько он будет всеобъемлющим и как будут распространяться результаты.

Ранее Volkswagen заявлял, что его партнер по совместному предприятию на заводе, SAIC, должен будет согласиться на аудит.

Блюм подчеркнул, что обе компании участвуют в продуктивном обмене мнениями.

Отвечая на вопрос в четверг, представитель Volkswagen отказался комментировать, выдвигал ли SAIC какие-либо условия для проведения аудита.

Янне Вернинг из Union Investment подчеркнула необходимость проведения оперативного и авторитетного аудита, заявив, что от этого зависит инвестиционная привлекательность Volkswagen. Вернинг далее подчеркнул, что результаты должны быть доведены до сведения общественности во всей их полноте.

Инго Спайч, глава отдела устойчивого развития и корпоративного управления Deka, входящего в топ-20 акционеров Volkswagen, приветствовал решение о проведении аудита, посчитав его четким сигналом к прозрачности. Однако он подчеркнул важность поручения аудита признанной фирме.

Тем не менее, Зонтичная организация критически важных акционеров выразила обеспокоенность по поводу достоверности результатов аудита. В нем указывалось, что недавние репрессии в отношении консалтинговых фирм и компаний, проводящих комплексную проверку в Китае, некоторые из которых отказываются проводить аудиты в Синьцзяне из-за проблем с получением достоверных отчетов, вызывают вопросы о достоверности результатов.

Тильман Масса, содиректор Зонтичной организации для критически важных акционеров, призвал управление экспортного контроля Германии разъяснить, считаются ли внешние аудиты уместными и эффективными в авторитарных государствах.

Он сделал это заявление в связи с введенным в этом году управлением по надзору за соблюдением законодательства Германии, которое обязывает крупные компании внедрять процедуры должной осмотрительности для предотвращения нарушений прав человека и окружающей среды в их глобальных цепочках поставок.

Предстоящий аудит не повлияет на судебное дело, возбужденное против Volkswagen в среду берлинской правозащитной группой ECCHR. Группа требует больше доказательств того, как Volkswagen отслеживает риск принудительного труда не только на своем заводе, но и у любых поставщиков или субподрядчиков, связанных с Синьцзяном.

Представитель правозащитной организации "Всемирный конгресс уйгуров" выразил сомнения в способности Volkswagen провести независимую проверку, заявив, что ни один работник не может говорить свободно, не подвергая опасности себя и свои семьи.

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