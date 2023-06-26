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Раздавлен: Volkswagen Beetle больше не вернется на родину

3:03
Авто

В 2019 году Volkswagen Beetle был законсервирован в третий раз, что ознаменовало его окончательный уход. Ходили слухи о его возрождении, предполагая электрическую четырехдверную модель с дизайном в стиле ретро, но генеральный директор компании Томас Шефер развенчал эти домыслы.

Шефер заявил: "Я так не считаю. Есть определенные автомобили, которые уже отжили свой век. Возрождение "Жука" было бы нелогичным". Далее он выразил свою позицию, сказав: "Я не могу сказать с абсолютной уверенностью, но на данный момент я не рассматриваю это как возможность".

В настоящее время ID. Buzz является единственным представителем визуального наследия Volkswagen в линейке 2020-х годов. Он доступен в Европе в пассажирской и грузовой конфигурациях, а длиннобазный вариант планируется выпустить в США в 2025 году.

Шефер подчеркнул, что продуктовая стратегия Volkswagen не предполагает воскрешения исторических названий.

Он сравнил его с Scirocco, заявив: "У него было свое время, затем появилась новая модель, основанная на переосмыслении. Будем ли мы делать это снова? Сомневаюсь. Учитывая сложность балансирования между несколькими технологиями и связанными с ними затратами, очень важно вкладывать деньги в наиболее оптимальные области".

Важно отметить, что повторное введение торговой марки и повторное введение автомобиля — это разные вещи. В настоящее время Ford продает в Европе модель Puma, но она просто разделяет название со своим предшественником; новая Puma — это кроссовер, в то время как оригинальная модель (1997-2002 гг.) была небольшим переднеприводным купе, разработанным Яном Каллумом. Volkswagen не планирует разрабатывать кроссовер под маркой Scirocco только для того, чтобы возродить имя.

Шефер прокомментировал: "В автомобильной промышленности бывают случаи, когда классическое название используется для совершенно другого автомобиля… но я не буду называть никаких имен". Еще одним примером может служить грядущая модель Manta от Opel, выпуск которой запланирован на 2025 год в виде кроссовера.

В то время как Beetle и Scirocco не вернутся, другие популярные модели в модельном ряду Volkswagen будут существовать.

"Мы решили не отказываться от традиционных и успешных имен, которые были с нами в течение значительного периода времени, таких как Golf и Tiguan. Нет причин отказываться от них", — заключил Шефер.

Volkswagen ранее подтвердил, что девятое поколение Golf перейдет на электрическую трансмиссию, подразумевая, что нынешняя модель восьмого поколения станет последней, которая будет оснащаться двигателем внутреннего сгорания.

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Volkswagen Beetle. Тест-драйв
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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