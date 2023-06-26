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BMW M5 Touring 2024 анонсирован, чтобы возродить старое соперничество

3:07
Авто

Ожидается, что долгожданный BMW M5 Touring, который дебютирует в 2024 году и ознаменует свое возвращение спустя более десяти лет, украсит европейские автосалоны наряду с моделью седан следующего поколения. Хотя нам еще предстоит увидеть этот впечатляющий супервагон, тизерные изображения, опубликованные известным мюнхенским автопроизводителем, намекают на его безошибочное присутствие.

Несмотря на то, что M5 Touring полностью скрыт камуфляжем, некоторые различимые детали уже показывают, что он может похвастаться дизайном, который излучает мускулатуру, превосходя даже недавно представленную 5-ю серию следующего поколения, которая выйдет в мае 2023 года.

Примечательно, что его задняя часть выделяется установленным на крыше спойлером и четырьмя выхлопными отверстиями, плавно интегрированными в то, что кажется внушительным диффузором. Огромные размеры тормозных дисков, видимых сквозь колеса, намекают на заключенную в них огромную мощность.

Наклейки, украшающие передние двери, служат подтверждением того, что M5 Touring будет в некоторой степени электрифицирован. Однако подробности того, что скрывается под капотом, остаются окутанными тайной, разгадка которой требует нашего терпения. BMW просто намекнула на тот факт, что вариант Touring будет оснащен ультрасовременной, частично электрифицированной силовой установкой, которая была тщательно разработана, аналогично своему аналогу-седану M5 следующего поколения.

Хотя это и не подтверждено, в отчете предполагается, что подключаемая трансмиссия может состоять из 4,4-литрового двигателя V8 с двойным турбонаддувом, внутренне именуемого S68, дополненного электродвигателем и M-тюнингованной итерацией знаменитой системы полного привода BMW xDrive. Хотя официальные данные не были опубликованы, в отчете указывается, что предполагаемая мощность M5 составит около 718 лошадиных сил и 590 фунт-фут крутящего момента, что превышает 600 лошадиных сил нынешнего автомобиля и 553 фунт-фут крутящего момента.

В ближайшие месяцы BMW планирует обнародовать дополнительные подробности о следующем M5 Touring, а официальная презентация этого очаровательного универсала запланирована на конец 2024 года. Хотя пока преждевременно говорить о том, сможет ли M5 Touring бросить вызов таким конкурентам, как Audi RS6 Avant и Mercedes-AMG E63 S Wagon в Соединенных Штатах, BMW намерена начать тщательные испытания своего будущего высокопроизводительного универсала как на дорогах общего пользования, так и на сложных трассах, включая знаменитый Нюрбургринг.

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NEW 2024 BMW M5 Touring High Performance Wagon Teaser
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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