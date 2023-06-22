РИА: Пьяный мужчина, угнавший автомобиль с двумя спящими детьми, задержан в Якутске

В ходе операции местным правоохранительным органам Якутска удалось задержать мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения, который угнал автомобиль с двумя спящими детьми внутри, сообщает Telegram-канал ГИБДД города.

По данным ГИБДД, инцидент произошел накануне вечером на улице Семена Данилова. Был угнан автомобиль Toyota Corolla, в котором находились двое детей четырех и пяти лет. Следствие установило, что владелица, женщина, вышла в магазин со знакомым, не заперев и не выключив автомобиль. Вернувшись, она обнаружила, что ее автомобиль угнан.

"Примерно через десять минут камеры видеонаблюдения зафиксировали угнанный автомобиль, и инспекторы ДПС оперативно перехватили его на улице Чайковского. За рулем иномарки находился 55-летний мужчина с признаками сильного алкогольного опьянения. Было установлено, что он управлял автомобилем без действующих прав", — говорится в релизе.

Помимо угонщика, в автомобиле в качестве пассажира был обнаружен еще один человек. Он утверждал, что не помнит обстоятельств и не знал о присутствии детей.

Оба человека были задержаны и доставлены в полицию. Проверка на алкотестере показала, что уровень алкоголя в организме угонщика составил 1,16 миллиграмма на литр. Мужчине было предъявлено обвинение в административном правонарушении "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без действительных прав", которое предусматривает наказание в виде ареста на срок от десяти до пятнадцати суток или штрафа в размере 30 000 рублей.

К счастью, дети не пострадали и воссоединились с матерью. Автомобиль был возвращен владельцу в хорошем состоянии. Кроме того, власти передали информацию об инциденте в отдел по делам несовершеннолетних, который рассмотрит вопрос о привлечении родителей к ответственности за халатное отношение к исполнению своих родительских обязанностей.

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