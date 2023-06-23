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Почему опасно ездить на машине с запретом на регистрационные действия

4:21
Авто

Машины, ограниченные в перепродаже, известные как "запрещённые" автомобили, довольно распространены на вторичном рынке. Потенциальные покупатели обычно узнают о "тёмной" истории авто либо путём проверки баз данных, либо от самих продавцов. Однако бывают случаи, когда ничего не подозревающие владельцы получают неприятные новости от дорожных служб, которые отказываются передавать транспортное средство в собственность.

Запрет не приравнивается к аресту, поэтому эксплуатация транспортного средства с регистрационными ограничениями разрешена законом. Хотя вы не можете законно продать или передать автомобиль другим лицам, некоторые владельцы, остро нуждающиеся в деньгах, предпочитают игнорировать это ограничение. В конце концов, сегодня нет штрафных санкций за перепродажу автомобиля с ограниченным доступом. И покупатели всегда будут заинтересованы, особенно если предложат хорошую скидку.

Запрет на регистрационные действия значительно снижает стоимость подержанного автомобиля - примерно на 20-30%. Трудно устоять перед таким предложением, не так ли? Однако не теряйте голову, фантазируя о том, как вы потратите сэкономленные деньги на долгожданный семейный отдых или частичное погашение ипотеки. Проблемы с таким транспортным средством, несомненно, последуют, и наихудший сценарий — это то, что в один ужасный день его у вас заберут.

Вполне вероятно, что, пока вы наслаждаетесь своим (технически не вашим) транспортным средством, судебные приставы, преследующие бывшего владельца-должника, инициируют процесс возврата активов и объявят автомобиль в розыск. В тот момент, когда дорожные службы, проверяющие "чистоту" автомобиля, узнают о его состоянии, они незамедлительно отбуксируют его на штрафстоянку, а вам останется полагаться на общественный транспорт.

Следующий шаг предполагает, что суд аннулирует договор купли-продажи, подписанный вами и предыдущим владельцем, утверждая, что автомобиль был продан незаконно. Есть большая вероятность, что незадачливый продавец будет обязан вернуть вам деньги, но представьте себе седые волосы, которые появятся у вас, пока они будут собирать необходимые деньги. Очевидно, что если дело дошло до возврата активов, то у владельца возникают более серьёзные проблемы.

Однако это не единственная неприятность, которая может постигнуть "не владельца" транспортного средства с регистрационными ограничениями. Даже незначительная авария, приведшая к едва заметной царапине на бампере, может превратиться в изматывающее нервы испытание. Приобретение комплексного автострахования (ОСАГО) для автомобиля с ограниченным доступом не является проблемой, поскольку оно доступно любому, а не только владельцам. Реальная проблема заключается в последующем получении компенсации.

Как вы, наверное, знаете, страховщики предоставляют владельцу компенсацию по ОСАГО. Но когда дело дойдет до несчастного случая, кого они признают владельцем? Вас, с договором купли-продажи, или бывшего и нынешнего зарегистрированного владельца? Это большой вопрос. А учитывая, насколько неохотно страховые компании в целом относятся к выплатам, можно с уверенностью предположить, что никто не получит никаких денег из-за расхождений в документах.

В целом, лучше всего держаться подальше от транспортных средств с регистрационными ограничениями. Однако если вы уже допустили ошибку и подписали договор купли-продажи такого автомобиля, то окажите давление на предыдущего владельца, чтобы он решил свои проблемы, из-за которых автомобиль "застрял", или подайте в суд, потребовав расторжения договора на основании существенных нарушений, допущенных продавцом.

Конечно, вы можете попытаться снять ограничения самостоятельно, обратившись в орган, выдавший документ, которым был наложен запрет. Но шансы на то, что они хотя бы заинтересуются беседой с вами, невелики. Кто вы такой, как владелец, чтобы решать их проблемы? Точно. 

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Можно ли ездить на авто с запретом ? И какие можно покупать ?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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