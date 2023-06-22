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Пять самых распространенных причин повышенного расхода топлива машины

4:14
Авто

Что касается цен на топливо в России, то за последние 20 лет они взлетели в невероятные семь раз! На дорогах все еще есть автомобили, которые помнят цены на топливо в 7 рублей, и сегодня литр топлива с октановым числом 95 стоит почти 50 рублей. Неудивительно, что даже самые обеспеченные автовладельцы начали замечать "утечку" топлива в неизвестном направлении. Раньше на одной заправке можно было продержаться неделю, но теперь индикатор уровня топлива на приборной панели начинает мигать каждые четыре дня. Возникает извечный российский вопрос: кто виноват и что следует делать, когда ежедневный маршрут остается неизменным?

Как правило, большинство россиян заправляются на одной и той же заправочной станции, время от времени меняя свои привычки. Поэтому вопрос о "недозаправке" бензина или дизельного топлива мы можем оставить в стороне — методы проверки заправочных станций на предмет мошенничества неоднократно освещались порталом "Автовзгляд". Если "служащий заправочной станции" честен и размер топливного бака не изменился, то проблема, скорее всего, кроется в техническом состоянии автомобиля. Итак, что же влияет на аппетит "железного коня"?

СПУЩЕННЫЕ ШИНЫ

Удивительно, но недостаточное давление воздуха в шинах является наиболее распространенной причиной повышенного расхода топлива. Обычно эта цифра колеблется в районе одного литра, а регулярные проверки давления в шинах позволяют экономить до 45 литров в неделю, или около 250 рублей.

Это также относится к "расширенной экономии", поскольку регулярная езда на спущенных шинах приводит к быстрому износу шин и необходимости их замены, что приводит к значительным затратам. Однако в погоне за экономией чрезмерно накачивать шины — в Интернете есть такой миф — не рекомендуется. Дело в том, что искусственное повышение давления приведет к потере управляемости и износу не по бокам шины, а в центральной части. Это того не стоит, поэтому важно внимательно изучить заводские спецификации и строго придерживаться их.

Кстати, на зимних шинах (как и на шинах для "бездорожья") автомобиль, естественно, потребляет больше топлива. Колеса тяжелее, а это значит, что двигателю требуется больше энергии только для того, чтобы вращать их. Приветствую тех, кто любит ездить на шипованных шинах в августе.

ИЗЪЯТЫЕ ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Второй по значимости причиной повышенного расхода топлива, но и самой опасной, являются заклинившие тормозные суппорты. Это не было бы проблемой, если бы это приводило только к неполному втягиванию тормозной колодки, но это приводит к чрезмерному трению, нагреву диска и многочисленным возгораниям автомобилей каждый год.

Неисправные тормоза могут увеличить расход топлива на 2-3 литра, а диагностика проста: светящийся колесный диск буквально кричит о необходимости немедленной разборки суппорта, очистки механизма и смазки направляющих штифтов. В России, где ежегодно на дороги выливаются сотни тонн противогололедных реагентов, эту операцию необходимо выполнять ежегодно, используя специальную термостойкую и влагостойкую смазку для смазывания направляющих штифтов.

ЗАСОРЕННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Нежелание проводить своевременное техническое обслуживание и возможность субъективно определять износ моторного масла регулярно становятся причиной длительного и дорогостоящего ремонта. Однако это не отпугивает водителей, которые продолжают нарушать интервалы технического обслуживания, оправдывая свою "забывчивость" нехваткой времени или денег. Тем временем автомобиль начинает убивать сам себя, увеличивая свой аппетит на пару литров на сотню километров.

Моторное масло, загустевшее из-за использования и времени, негативно влияет на расход топлива.

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Повышенный расход топлива - почему? // ТОП-7 причин сервиса Билпрайм
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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