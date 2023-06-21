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Ram Rampage 2023 представлен с более подробной информацией на презентации в Бразилии

Авто

Представляем долгожданный Ram Rampage, появившийся после обширной тизерной кампании. Этот компактный, цельный пикап первоначально дебютировал в Бразилии, но, по слухам, пройдет совсем немного времени, прежде чем он появится в Соединенных Штатах, готовый конкурировать с Ford Maverick.

Представленный без какого-либо камуфляжа, Rampage демонстрирует дизайн, который может показаться знакомым. Черпая вдохновение у своего более крупного собрата, body-on-frame 1500, он с гордостью демонстрирует высокую вертикальную решетку радиатора, украшенную характерным логотипом "RAM". Горизонтальные светодиодные фонари дополняют решетку радиатора, органично вписываясь в стильный фасад. Плавные линии объединяют кабину и грузовой отсек, а задняя часть со вкусом оформлена элементами дизайна, напоминающими модель 1500.

Ram с гордостью отмечает Rampage как свой первый в истории автомобиль, разработанный в Бразилии при ценном участии североамериканских инженеров и дизайнеров. Имея размеры примерно 198 дюймов в длину, 72 дюйма в ширину и 70 дюймов в высоту, он примерно на три дюйма короче, но на два дюйма выше Ford Maverick. Простое совпадение? Мы дадим вам возможность решить. Хотя точных подробностей о силовом агрегате остается мало, предполагается, что Rampage черпает вдохновение в архитектуре, лежащей в основе Dodge Hornet и Alfa Romeo Tonale, среди других известных моделей. По предварительной информации, он оснащен стойками MacPherson спереди и многорычажной независимой задней подвеской.

Сев на водительское сиденье, вы откроете для себя интерьер, который излучает автомобильные качества. Относительно компактная приборная панель, особенно по сравнению с моделью 1500, дополняет трехспицевое рулевое колесо.

Удобство работы дополняет 10,3-дюймовая цифровая приборная панель, в то время как центральное место занимает большой 12,3-дюймовый сенсорный экран, на котором размещена информационно-развлекательная система Uconnect. Высококлассная отделка включает роскошную кожаную обивку, светодиодное освещение и иммерсивную звуковую систему Harman Kardon с 10 динамиками.

Подключение является ключевым фактором, и Rampage не разочаровывает, обладая такими функциями, как беспроводная совместимость с Android Auto и Apple CarPlay, шестью USB-портами (включая три для устройств USB-C) и беспроводным зарядным устройством, оснащенным вентиляционным отверстием, чтобы ваш смартфон не остывал во время зарядки.

После запуска базовая модель получит 2,0-литровый турбодизельный четырехцилиндровый двигатель, генерирующий впечатляющие 168 лошадиных сил и 279 фунт-фут крутящего момента. При такой мощности он разгоняется с нуля до 62 миль в час за 10,9 секунды.

В качестве альтернативы покупатели могут выбрать бензиновый 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, входящий в семейство двигателей Hurricane, обеспечивающий мощную мощность в 268 лошадиных сил и крутящий момент в 294 фунт-фут. Этот вариант может похвастаться ускорением с нуля до 62 миль в час за 6,9 секунды.

Независимо от выбора двигателя, полный привод и девятиступенчатая автоматическая коробка передач входят в стандартную комплектацию, обеспечивая оптимальную производительность. Модель с дизельным двигателем обладает замечательной грузоподъемностью в 2237 фунтов, сравнимой с Ford F-150 Lightning, в то время как версия с бензиновым двигателем впечатляет максимальной грузоподъемностью в 1653 фунта.

Созданный в Бразилии Ram Rampage 2023 года выпуска должен появиться на внутреннем рынке в ближайшем будущем. Модельный ряд будет включать в себя хорошо известные комплектации, включая Rebel, R/T (улучшенную за счет заниженной подвески и более жестких пружин) и Laramie. Цена на Rebel с дизельным двигателем начинается с 239 990 бразильских реалов, что эквивалентно примерно 49 900 долларам США по текущему курсу пересчета.

Цена Laramie среднего класса составляет 249 990 реалов (около 52 000 долларов), в то время как флагманский R/T, доступный исключительно с бензиновым двигателем, имеет ценник в 269 990 реалов (приблизительно 56 200 долларов).

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RAM RAMPAGE 2023: saiba tudo sobre a picape (motores, direção, preços e muito mais)
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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