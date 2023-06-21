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Какие шины опаснее зимой: узкие или широкие

2:37
Авто

Сначала давайте уточним, что такое профиль шины и как он влияет на эксплуатационные характеристики. Под профилем понимается расстояние между боковинами шины, когда давление в шине (указанное на наклейке, размещенной на внутренней стороне крышки топливного бака, стойке кузова или пороге со стороны водителя) соответствует стандарту.

Здесь мы можем наблюдать закономерность: чем больше профиль шины, тем больше пятно контакта между шиной и дорогой. Узкие шины имеют меньшее пятно контакта, но оказывают большее удельное давление на грунт. Итак, какие шины предпочтительнее?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо учитывать условия вождения. Например, широкие шины обеспечивают лучшее торможение на скользкой поверхности, поскольку имеют большую площадь контакта с дорогой. То же самое относится к сухой или мокрой дороге. Кроме того, на широких шинах автомобиль лучше управляется.

Секрет прост. Большинство моделей зимних шин оснащены шипами, которые сцепляются с поверхностью и сокращают тормозной путь. В случае широких шин таких ламелей в пятне контакта больше. Это приводит к повышению эффективности торможения и улучшению реакции на рулевое управление.

На уплотненных заснеженных дорогах предпочтительнее использовать узкие шины. В этом случае решающую роль играют не прорези, а способность шины проникать в снег. Поэтому узкие шины больше подходят для преодоления снежных колеи и сугробов. Кстати, раллийные автомобили используют узкие шины именно для этой цели. Они обеспечивают надежное сцепление на снегу. Однако на обледенелом асфальте узкие шины могут не обеспечить оптимального комфорта.

Поэтому, если вы живете в городе, где дороги регулярно чистят, и лишь изредка выезжаете за пределы городской черты, широкие шины будут лучшим выбором. С другой стороны, если вы живете в условиях постоянной зимы, выбирайте узкие шины. Но прежде чем бежать в магазин, изучите руководство по эксплуатации вашего автомобиля.

В нем перечислены все рекомендуемые размеры шин. Выбирайте из этих вариантов, потому что использование слишком широких шин, не предназначенных для вашего автомобиля, может увеличить расход топлива, повлиять на точность спидометра и привести к неправильным показаниям одометра.

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ШИРОКИЕ или УЗКИЕ ШИНЫ ЗИМОЙ?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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