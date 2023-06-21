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Как узнать, сработает ли завалявшийся в машине огнетушитель

4:14
Авто

Когда дело доходит до автомобильных огнетушителей, их важность заключается в двух противоположных аспектах. С одной стороны, лишь немногие действительно пользовались им, но, с другой стороны, это незаменимый инструмент для всех. Недостаточная оценка этого основного средства противопожарной защиты в первую очередь обусловлена узкой перспективой, направленной на то, чтобы избежать штрафов со стороны дорожной полиции. Однако крайне важно понимать, что огнетушитель может спасти не только транспортное средство, но и человеческие жизни в случае возгорания.

Как узнать, сработает ли завалявшийся в машине огнетушитель
Фото: https://www.qlivetechnologies.com/liv5166020exercises.html

Существует множество причин потенциального "придорожного ада", которые широко освещаются экспертами. Для эффективного тушения пламени само устройство должно находиться в надлежащем рабочем состоянии. Итак, как можно проверить работоспособность огнетушителя, не снимая пломбу?

В этом вопросе нет никаких сложностей или секретов, но обращаться с огнетушителем следует осторожно, а его функциональность следует регулярно проверять. Процесс относительно прост: во-первых, внешний корпус не должен иметь каких-либо существенных признаков повреждения. Царапины допустимы, но вмятины вызывают беспокойство.

Такое устройство по умолчанию непригодно для использования и должно быть заменено. Во-вторых, важно соблюдать срок годности, указанный на этикетке. В области средств пожаротушения нет места компромиссам или затягиванию сроков, и никогда не будет. Поврежденная или отсутствующая этикетка должна потребовать немедленной замены. Наконец, чтобы избежать каких-либо неприятностей, крайне важно знать конкретный тип огнетушителя, хранящегося в багажнике, поскольку существует несколько доступных вариантов.

ПЕННЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Наиболее распространенным типом является пенный огнетушитель. Он содержит коррозийное вещество, которое может повредить клапан или форсунку. Другими словами, если на клапане или форсунке появилась ржавчина, пришло время удалить ее. Огнетушитель оснащен индикатором, и стрелка всегда должна находиться в зеленой зоне. Правила пожарной безопасности рекомендуют ежегодно проводить регулярные проверки технического обслуживания таких устройств, стоимость которых начинается от 145 рублей. Таким образом, проще обслуживать устройство раз в год, чем беспокоиться о его функциональности.

ПОРОШКОВЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Также необходим регулярный осмотр порошкового огнетушителя, включая проверку давления, которое должно находиться в пределах от 8 до 12 кг/см3. Считается, что этого "пожаротушителя" может хватить на четыре года, но следует обратить внимание на конкретный срок годности, а также на тип порошка, который в нем содержится. Если он заполнен порошком "ВЕКСОН-АВС", то огнетушитель рассчитан на пять лет, в то время как порошок "Фоксон" продлевает срок его службы до десяти лет. Стоимость заправки такого огнетушителя колеблется от 90 рублей до трех тысяч, в зависимости от модели.

УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Наконец, третий вариант — это углекислотный огнетушитель. Его легко отличить от других по характерному черному отверстию в форме воронки. Это устройство долговечно, требует проверки каждые два года и проверки веса с допуском потери веса не более чем на 50 граммов. Если индикатор превышает допустимое значение, огнетушитель необходимо перезарядить. Заправка такого "пожарника" обойдется минимум в 169 рублей.

Как вы можете видеть, обслуживание огнетушителей не требует непомерных затрат. Гораздо выгоднее следовать правилам и регулярно обслуживать эти устройства, чем ломать голову и полагаться на случай. Огнетушитель — это как раз тот случай, когда собственная безопасность требует соблюдения инструкций по эксплуатации.

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Как пользоваться автомобильным огнетушителем?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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