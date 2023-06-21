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Mercedes-Benz E-Class Wagon предстал во всей своей красе с длинной крышей

2:40
Авто

Mercedes-Benz только что представил универсал E-Class для европейских покупателей, и хотя подробностей о нем в США пока нет.

Как и следовало ожидать, универсал E-Class в новом поколении стал больше. Он на 1,1 дюйма шире, имеет на 0,87 дюйма длиннее колесную базу и предлагает больше пространства для ног и грузового пространства сзади, чем предыдущая модель. При этом он получил более агрессивный дизайн задней части. Элементы, которые мы видели в обновленном E-Class Sedan, также присутствуют в этом универсале. Это новая передняя панель, дверные ручки с электроприводом и трехконечная звезда на задних фонарях.

Его передняя часть напоминает модели Mercedes-EQ, но в отличие от тех автомобилей, эта решетка радиатора имеет настоящую текстуру и позволяет воздуху проходить через нее. Благодаря более аэродинамичному дизайну Mercedes удалось снизить коэффициент аэродинамического сопротивления на 0,01 до 0,26.

Экспертам нравится простой и элегантный дизайн, который применил Mercedes, и мы не можем дождаться, когда увидим его на наших берегах. Однако то, что мы увидим в США, скорее всего, будет отличаться от того, что мы видим в Европе, поскольку Mercedes больше не продает обычный E-Class Wagon в Штатах. Вместо этого, более вероятно, что мы получим приподнятую версию E-Class Wagon All-Terrain, а если повезет, то и огнедышащую модель AMG.

Интерьер является углеродной копией того, что мы видели в седане. Опциональный суперэкран тянется от одной стороны приборной панели до другой, и он оснащен всеми цифровыми элементами, такими как TikTok, камера selfie, функция Zoom meeting и многое другое, о чем вы можете прочитать в нашей статье о Седане.

Что касается силовых агрегатов, Европа начнет с одного дизельного гибрида с мягким гибридным двигателем, одной газовой версии с мягким гибридным двигателем и одного PHEV. Подключаемый гибрид рассчитан на 70 миль пробега по циклу WLTP, но его реальный запас хода, скорее всего, будет намного меньше, чем оптимистичный тестовый цикл WLTP. Mercedes говорит, что "более мощный" шестицилиндровый дизельный вариант появится позже.

Кроме того, "топовая модель" с электрифицированной рядной шестеркой "завершит линейку двигателей в верхней части".

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2024 Mercedes E-Class Estate REVEAL (all-new Wagon / T-Modell)
Куратор Игорь Моржаретто
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