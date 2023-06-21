Cadillac представляет электрический Escalade IQ в преддверии августовской презентации

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Cadillac придает огромное значение модели Escalade, поэтому неудивительно, что автопроизводитель заботится о ее присутствии на протяжении всего периода перехода на электрификацию. Грядущий электрический вариант этого роскошного полноразмерного внедорожника должен быть представлен 9 августа. Однако до сих пор мы получили лишь несколько дразнящих изображений и подтверждение его названия: Escalade IQ.

Выбор названия IQ таит в себе интригу, особенно если учесть, что другие производители флиртовали с подобными названиями. Тем не менее, вероятность путаницы между ними невелика, поскольку электрический Escalade не имеет никакого сходства с такими автомобилями, как Toyota iQ. Кроме того, такая номенклатура позволяет Cadillac органично вписать Escalade в линейку EV, гармонируя с другими моделями, заканчивающимися на "iq", избегая при этом неловкого сочетания вроде "Escaladeiq".

На тизерных изображениях можно увидеть захватывающую светодиодную подсветку и огромные колеса, украшенные шинами Michelin. Кроме того, сзади видна заметная стеклянная крыша и дополнительные светодиодные украшения.

Пока Cadillac держит в секрете конкретные детали, касающиеся силового агрегата и технических характеристик внедорожника. Однако широко распространено мнение, что в основе этого электрифицированного чуда будет лежать платформа Ultium и аккумуляторная технология GM.

Сняв с производства такие модели, как Bolt и Bolt EUV, которые отклоняются от стандарта Ultium, компания Chevy еще больше укрепила свою приверженность этой инновационной платформе. Примечательно, что Escalade IQ будет производиться на заводе GM Factory Zero в Мичигане, том самом, который отвечает за производство GMC Hummer EV. Стоит отметить, что грядущий Chevrolet Silverado EV также будет выпускаться на этом замечательном заводе.

Escalade IQ присоединится к эксклюзивной группе новых EV моделей от General Motors, включая Chevy Equinox, Cadillac Lyriq, грядущие электрические грузовики от Chevy и GMC, а также необычный, хотя и дорогой Cadillac Celestiq. Недавно General Motors объявила о своем намерении принять Североамериканский стандарт зарядки Tesla для своих будущих моделей. Хотя этот шаг может уменьшить конкурентное преимущество Tesla, он, несомненно, повысит доступность и надежность зарядки в значительных масштабах.

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The All-Electric ESCALADE IQ | Coming Soon | Cadillac