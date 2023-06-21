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Предполагаемые прототипы Chevrolet Corvette ZR1 замечены в Колорадо

3:54
Авто

В настоящее время Chevrolet находится в процессе разработки своего следующего захватывающего варианта Corvette, прототипы которого уже появились на дорогах. В мае была замечена группа замаскированных "корветов", курсировавших по Детройту в сопровождении кабриолета Corvette Z06, Corvette E-Ray и Porsche 911 GT2 RS. Предположение предполагает, что по крайней мере одним из этих замаскированных автомобилей может быть долгожданный ZR1, выпуск которого намечен на 2025 модельный год.

Предполагаемые прототипы Chevrolet Corvette ZR1 замечены в Колорадо
Фото: newsconcerns. com/likely-chevrolet-corvette-zr1-prototypes-spotted-in-colorado/

Недавно еще одна серия Corvettes, проходящая испытания в Голдене, штат Колорадо, была запечатлена YouTube-каналом Frim Autos. Интересно, что этот же парк автомобилей был замечен несколькими днями ранее в другом месте в пределах Колорадо. Хотя E-Ray и 911 GT2 RS не отправились на запад, к линейке присоединился еще один Z06.

Подводя итог, можно сказать, что ZR1 представляет собой усовершенствованную версию атмосферного Z06 с двойным турбонаддувом. Вместо того чтобы полагаться на 5,5-литровый двигатель V8 мощностью 670 лошадиных сил и крутящим моментом 460 фунт-фут, ожидается, что ZR1 будет выдавать ошеломляющие 850 лошадиных сил и крутящий момент до 825 фунт-фут. Код двигателя, присвоенный ZR1, будет LT7, что на одну ступень выше, чем LT6, используемый в Z06.

Энтузиасты и наблюдатели за Corvette строили предположения о том, сохранит ли ZR1 конструкцию кривошипа с плоской плоскостью, характерную для Z06, или Chevrolet выберет конфигурацию коленчатого вала с поперечной плоскостью при установке турбокомпрессоров.

В то время как инженеры, пилотировавшие прототипы в Колорадо, выезжали с парковки отеля с минимальным давлением газа, что делало невозможным различить наличие турбин или даже расположение коленчатого вала, из сопроводительного видео и ранее сделанных фотографий мы можем заключить, что в передней части багажника этих автомобилей происходит нечто интригующее.

На одном из прототипов ZR1 виниловый камуфляж не смог скрыть Y-образные линии внизу, в то время как на другом прототипе была видна приподнятая плоская панель, закрывающая передний багажник. Интересно, что три прототипа в Колорадо также имели приподнятую панель, хотя и прикрепленную к соседним замаскированным панелям другим способом.

Одна из точек зрения предполагает, что разработки в передней части ZR1 могут касаться интеграции активных аэродинамических устройств. Другая версия предполагает, что ZR1 может оснащаться электромотором спереди, похожим на E-Ray, превращая его в полноприводную машину. Однако скептики полагают, что Chevy может оставить активные аэродинамические характеристики за гибридным флагманом Zora с полным приводом, оставив E-Ray и Zora в качестве двух корветов с полным приводом в линейке.

На обоих показах предполагаемого ZR1 был продемонстрирован автомобиль с агрессивным передним сплиттером и ступенчатым задним антикрылом из комплектации Z07, которая является доступной опцией для Z06. Однако стоит отметить, что ZR1 будет доступен и без этих компонентов, поскольку два автомобиля из Колорадо отличались более утонченным дизайном передней части и низким спойлером на задней панели.

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Chevy Corvette C8 TEST CARS Spotted in Colorado! E-Ray? ZR1?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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