Предполагаемые прототипы Chevrolet Corvette ZR1 замечены в Колорадо

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В настоящее время Chevrolet находится в процессе разработки своего следующего захватывающего варианта Corvette, прототипы которого уже появились на дорогах. В мае была замечена группа замаскированных "корветов", курсировавших по Детройту в сопровождении кабриолета Corvette Z06, Corvette E-Ray и Porsche 911 GT2 RS. Предположение предполагает, что по крайней мере одним из этих замаскированных автомобилей может быть долгожданный ZR1, выпуск которого намечен на 2025 модельный год.

Фото: newsconcerns. com/likely-chevrolet-corvette-zr1-prototypes-spotted-in-colorado/

Недавно еще одна серия Corvettes, проходящая испытания в Голдене, штат Колорадо, была запечатлена YouTube-каналом Frim Autos. Интересно, что этот же парк автомобилей был замечен несколькими днями ранее в другом месте в пределах Колорадо. Хотя E-Ray и 911 GT2 RS не отправились на запад, к линейке присоединился еще один Z06.

Подводя итог, можно сказать, что ZR1 представляет собой усовершенствованную версию атмосферного Z06 с двойным турбонаддувом. Вместо того чтобы полагаться на 5,5-литровый двигатель V8 мощностью 670 лошадиных сил и крутящим моментом 460 фунт-фут, ожидается, что ZR1 будет выдавать ошеломляющие 850 лошадиных сил и крутящий момент до 825 фунт-фут. Код двигателя, присвоенный ZR1, будет LT7, что на одну ступень выше, чем LT6, используемый в Z06.

Энтузиасты и наблюдатели за Corvette строили предположения о том, сохранит ли ZR1 конструкцию кривошипа с плоской плоскостью, характерную для Z06, или Chevrolet выберет конфигурацию коленчатого вала с поперечной плоскостью при установке турбокомпрессоров.

В то время как инженеры, пилотировавшие прототипы в Колорадо, выезжали с парковки отеля с минимальным давлением газа, что делало невозможным различить наличие турбин или даже расположение коленчатого вала, из сопроводительного видео и ранее сделанных фотографий мы можем заключить, что в передней части багажника этих автомобилей происходит нечто интригующее.

На одном из прототипов ZR1 виниловый камуфляж не смог скрыть Y-образные линии внизу, в то время как на другом прототипе была видна приподнятая плоская панель, закрывающая передний багажник. Интересно, что три прототипа в Колорадо также имели приподнятую панель, хотя и прикрепленную к соседним замаскированным панелям другим способом.

Одна из точек зрения предполагает, что разработки в передней части ZR1 могут касаться интеграции активных аэродинамических устройств. Другая версия предполагает, что ZR1 может оснащаться электромотором спереди, похожим на E-Ray, превращая его в полноприводную машину. Однако скептики полагают, что Chevy может оставить активные аэродинамические характеристики за гибридным флагманом Zora с полным приводом, оставив E-Ray и Zora в качестве двух корветов с полным приводом в линейке.

На обоих показах предполагаемого ZR1 был продемонстрирован автомобиль с агрессивным передним сплиттером и ступенчатым задним антикрылом из комплектации Z07, которая является доступной опцией для Z06. Однако стоит отметить, что ZR1 будет доступен и без этих компонентов, поскольку два автомобиля из Колорадо отличались более утонченным дизайном передней части и низким спойлером на задней панели.

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Chevy Corvette C8 TEST CARS Spotted in Colorado! E-Ray? ZR1?