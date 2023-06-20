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Subaru разрабатывает технологию EyeSight для моделей BRZ с ручным управлением

2:34
Авто

Благодаря революционному шагу, начиная с 2023 года, японские покупатели Subaru BRZ больше не будут стоять перед дилеммой: пожертвовать механической коробкой передач или передовым комплексом электронных помощников вождения EyeSight. Subaru изобретательно разработала версию своей высоко оцененной технологии, которая легко интегрируется с трехпедальными автомобилями, специально для внутреннего рынка.

Опираясь на существующую технологию, предлагаемую в автоматическом BRZ, новая версия EyeSight представляет собой комплексную систему помощи при вождении. К ним относятся автоматическое экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения об уходе с полосы движения, предупреждение о начале движения впереди идущего автомобиля и предупреждение о столкновении сзади.

Внедрение этой технологии в автомобиль с механической коробкой передач создало уникальную проблему: риск пробуксовки. В отличие от автоматической коробки передач, где двигатель остается включенным, даже если система торможения до столкновения полностью останавливает автомобиль, автомобиль с механической коробкой передач заглохнет, если водитель не переключится на нейтральную передачу.

Хотя Subaru не раскрыла точный метод, который она использовала для преодоления этого препятствия, она уточнила, что новая система EyeSight "теперь точно настроена для соответствия ходовым и эксплуатационным характеристикам автомобилей с механической коробкой передач".

Хотя BRZ станет пионером этой технологии, разумно ожидать, что другие модели с механической коробкой передач в глобальном модельном ряду Subaru в конечном итоге получат ее преимущества. Однако количество таких автомобилей сокращается. И Crosstrek, и Impreza недавно распрощались со своими стандартными механическими коробками передач, но WRX остается верным идее трехпедального режима и, таким образом, исключает EyeSight.

Subaru намерена раскрыть дополнительные подробности о комплексе EyeSight, предназначенном для BRZ с механической коробкой передач, в ближайшие месяцы, а начало продаж в Японии запланировано на 2023 год. 

Стоит отметить, что несколько других автопроизводителей в настоящее время предлагают сочетание механической коробки передач и технологии ADAS.

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Система EyeSight от SUBARU тестируем
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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