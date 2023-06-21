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Почему опасно заливать в автомобиль высокооктановый бензин АИ-98 и АИ-100

3:50
Авто

Итак, мы уже знаем, что крайне важно строго придерживаться рекомендаций по топливу, предоставленных производителем. Когда на крышке топливного бака указано "не ниже 95", рекомендуется выбрать девяносто пятый вариант и не обращать внимания на колонку с надписью AI-92. Но что происходит с двигателем современного автомобиля, когда его регулярно заправляют 95-октановым бензином? Поскольку он удовлетворяет требованию "не ниже 95", у кого-то может возникнуть соблазн переплатить за топливо, но сэкономить на расходе. А может быть, и нет?

Тех, у кого есть потребность в скорости, эта идея привлекает еще больше. В конце концов, какой русский не любит быструю езду? Залейте в "ласточку" АИ-100, и она взлетит, подобно Гагарину, взмывая все выше! К сожалению, водители столкнутся с проблемами, которые не упоминаются в рекламных брошюрах. С другой стороны, у нас не принято читать инструкции по эксплуатации автомобиля: в трех из четырех подержанных автомобилей они остаются нетронутыми.

Чтобы найти ответ относительно "сверхвысокооктанового" бензина, стоит углубиться в теорию. Чем выше октановое число, тем более он устойчив к сжатию. Следовательно, он воспламеняется, когда зажигается свеча зажигания, а не когда она сжимается внутри цилиндра под давлением в двенадцать атмосфер, воспламеняясь от тлеющего "хвостика" свечи зажигания или другого компонента двигателя.

Если двигатель рассчитан на 95-октановое топливо, а вместо него используется 92-октановое топливо, топливо не воспламенится, а скорее взорвется, повредив поршни и стенки цилиндра. Регулярное проведение таких экспериментов приведет к повышенному износу и неминуемому выходу из строя силового агрегата.

Конечно, бензин марки АИ-100 предотвратит подобные случаи. Однако у этого вопроса есть и обратная сторона: время горения. Высокооктановое топливо сгорает медленнее, и ему просто не хватает времени для полного сгорания, что приводит к сгоранию не только клапанов, но и всех резиновых уплотнений, которых в любом двигателе внутреннего сгорания бесчисленное множество.

Температура двигателя будет постоянно превышать предписанные инженером нормы, система охлаждения будет постоянно работать на пределе своих возможностей, а прокладки клапанной крышки, головки блока цилиндров и других компонентов в конечном итоге выйдут из строя. Давайте вежливо не будем упоминать о тонких резиновых прокладках на форсунках. Детонации удастся избежать, но двигатель потребует капитального ремонта, а также замены некоторых деталей.

Заправляя свою подержанную иномарку 100-октановым топливом, не ожидайте значительного увеличения мощности или замечательной топливной экономичности. Скорее всего, ни то, ни другое не произойдет в какой-либо значительной степени без помощи инструментов. Однако то, что произойдет, — это сгорание прокладок и уплотнений, прогорание клапанов и выход из строя системы охлаждения.

Если в рекомендациях к автомобилю четко указано, что АИ-92 выделен черным по белому или 95 — синим по красному, выбирайте второй вариант. Топливо марки АИ-100 должно использоваться исключительно в высоконадежных двигателях, что является привилегией, ограниченной такими автомобилями, как Nissan GT-R, Subaru WRX STI и такими популярными немецкими моделями, как Audi RS6. Всем остальным придется стоять в очереди к соседнему насосу.

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ЗАЛИЛ 100 (98) бензин - УГРОБИЛ ДВИГАТЕЛЬ? Не делай этого!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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