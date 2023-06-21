Почему важно обращать внимание на грязезащитные щитки тормозных дисков

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Когда речь идет о защите компонентов вашего автомобиля, щит диска играет жизненно важную роль, защищая их от грязи и тепла. Он не только защищает элементы подвески от перегрева, но и поддерживает их долговечность. Подумайте вот о чём: после серии резких замедлений тормозной диск быстро нагревается, выделяя сильное тепло.

В непосредственной близости от диска находятся такие важные компоненты, как шаровые шарниры и ШРУСы. Эти детали содержат смазку и резиновые пыльники. Частично защищая тормоза от нагрева, щит диска эффективно продлевает срок службы подвески.

Высокие температуры могут оказывать пагубное воздействие на элементы подвески автомобиля. Со временем резиновые компоненты высыхают, трескаются и позволяют грязи и влаге проникать через трещины. Это постепенно приводит к замене ШРУСов. Кроме того, частый нагрев истощает смазку, вызывая износ шаровых шарниров.

Также необходимо обратить внимание на конструкцию щитков дисков. Они могут либо полностью закрывать диск с внутренней стороны, либо обеспечивать частичное покрытие. В последнем случае раскалённый диск, возникший в результате частого торможения, может быть поврежден при проезде через лужу. Внезапный "холодный душ" может изменить геометрию детали и привести к деформации диска.

Даже при осторожном вождении внутренняя часть диска постоянно подвергается воздействию грязи и камней, оставляя на поверхности глубокие борозды. В итоге, когда вы нажимаете на тормоза, рулевое колесо начинает вибрировать. В таких случаях становится крайне важной своевременная замена изношенных дисков.

Полноразмерные дисковые щиты значительно продлевают срок службы ваших тормозов, хотя по этому поводу ведутся споры. Некоторые утверждают, что полностью закрытые щитки препятствуют достаточному охлаждению, но такие утверждения относятся в основном к мощным спортивным автомобилям, которые часто ездят по гоночным трассам.

Обычным водителям кроссоверов или седанов беспокоиться не стоит. Штатные тормоза сложно перегреть в условиях городской езды. Поэтому эксперты рекомендуют выбирать автомобили, оснащенные полноразмерными грязе- и теплозащитными щитками.

Наконец, при осмотре подержанного автомобиля обратите внимание на состояние защитных экранов дисков. Со временем их крепления могут поржаветь, что приведет к задиру щитка о диск. Поэтому во время осмотра необходимо проверить состояние щитков. Это значительно продлит срок службы вашей подвески и тормозной системы.

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