19% автомобилей Acura Integras были проданы с механической коробкой передач

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Пока мы с нетерпением ждем появления Acura Integra Type S 2024 года и нашего подробного обзора, мы можем поделиться интересной информацией. Компания Acura сообщила, что с мая 2022 года по апрель 2023 года было продано 19 643 Integra. Имейте в виду, что эти данные предоставлены самой Acura, так что щепотка скептицизма оправдана.

Тем не менее, стоит отметить, что это число со значительным отрывом превосходит продажи других роскошных седанов начального уровня. Например, продажи Audi A3 составили 8 866 единиц, Mercedes-Benz CLA — 6 656 единиц, а BMW 2 Series Gran Coupe — 3 913 единиц. Обновление: Acura подтвердила, что цифры A3 включают также модели S3 и RS 3.

Однако больше всего наше внимание привлек тот факт, что Acura упомянула, что 19% из этих 19 643 Integra были оснащены шестиступенчатой механической коробкой передач. Это знаменует собой значительный сдвиг по сравнению с ранними днями заказов Integra, когда механическую коробку передач предпочитали около 70% покупателей.

По-видимому, поздние покупатели были менее склонны выбирать механическую коробку передач. Кроме того, важно отметить, что механическая коробка передач доступна только в комплектации A-Spec с технологическим пакетом, что делает ее довольно дорогой опцией.

Хотя 19% может показаться не слишком значительной цифрой, на самом деле это весьма похвально на сегодняшнем рынке и не намного отстает от всего модельного ряда 2 Series Gran Coupe. Более того, ожидается, что этот процент вырастет, поскольку вариант Type S будет предлагаться только с шестиступенчатой механической коробкой передач.

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PERFECT! 2024 Acura Integra Type S Review