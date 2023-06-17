Портал iSeeCars перечислил десять самых популярных цветов автомобилей на вторичном рынке в 2023 году

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Цвет автомобиля может оказать влияние на его цену при продаже. Об этом сообщает издание iSeeCars, результаты исследования которого основаны на выборке из 1,3 миллиона машин.

Покупатели подержанных автомобилей готовы заплатить больше за жёлтых железных коней. Даже после трёхлетней эксплуатации стоимость транспортных средств этого цвета снижается только на 13,5% по сравнению с обычным значением в 22,5%,. Это объясняется редкостью данной расцветки и высоким спросом со стороны потенциальных покупателей.

Среди других популярных цветов автомобилей можно выделить красный, оранжевый, синий, белый и бежевый. Золотой и коричневый цвета являются наименее востребованными.

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