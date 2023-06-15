Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Renault Austral прибывает в Россию, удивляя своей ценой
Инвесторы вливают деньги в Tesla в качестве ставки на искусственный интеллект
Газманов ответил Киселёву по поводу платных патриотических песен: Я ему сам заплачу
Водители Mercedes смогут общаться со своими автомобилями с помощью ChatGPT
"Эксперт": бизнес в Германии впал в депрессию и готовится к побегу
Ford, GM отмечают высокий потребительский спрос на автомобили в США
Toronto Star: украинские боевики жалуются на тяжёлые условия в рядах ВСУ
Врио главы Херсонской области Сальдо заявил, что киевский режим пытался его убить
Туристам из России сообщили об ошибках, которые они совершают за шведским столом

Mercedes-Benz Vision One-Eleven: Электрический гиперкар под высокотехнологичной оболочкой?

3:56
Авто

В сфере автомобильных инноваций июнь стал сезоном намеков на будущее гиперкаров. Porsche уже сделал свой ход, и теперь Mercedes-Benz выходит на сцену со своей революционной концепцией Vision One-Eleven. Этот впечатляющий "этюд спортивного автомобиля" черпает вдохновение из культовых автомобилей прошлого C 111, сочетая винтажную эстетику с ультрасовременным электрическим силовым агрегатом и самыми современными технологиями. Давайте углубимся в детали этого новаторского творения, которое обещает увлечь энтузиастов и по-новому определить мир высокопроизводительных автомобилей.

Mercedes-Benz Vision One-Eleven: Электрический гиперкар под высокотехнологичной оболочкой?
Фото: uncrate. com/mercedes-benz-vision-one-eleven-concept/

Сочетание винтажного стиля и инженерии нового поколения

Несмотря на то, что за последние пять десятилетий технологии стремительно развивались, Vision One-Eleven отдает дань уважения историческому C 111, одновременно используя возможности настоящего. One-Eleven воплощает в себе шедевр цифровой инженерии для изменения атмосферы, превосходящий аэродинамическое мастерство своего предшественника.

Несмотря на то, что One-Eleven не так традиционно красив, как C 111, он излучает неоспоримое очарование, демонстрируя свою непревзойденную функциональность. Заподлицо установленные двери "крыло чайки" в раскрытом виде улучшают его внешний вид, однако некоторые утверждают, что дизайн Porsche превосходит его по элегантности и привлекательности.

Где ретро встречается с футуризмом: Поразительный интерьер

Зайдите внутрь Vision One-Eleven, и вы увидите интерьер, в котором органично сочетается эстетика винтажных гоночных автомобилей с инновациями Apple Vision Pro. Каждый аспект дизайна демонстрирует скрупулезное внимание к деталям. Сиденья, ремни, обивка и прилагающаяся к ним сумка weekender создают ощущение гламура эпохи диско. О

днако, обратив свой взгляд к приборной панели, вы обнаружите футуристическую атмосферу, которая требует использования очков виртуальной реальности для полного погружения. Да, именно так — в интерьер встроена гарнитура, напоминающая Google Glass. Mercedes-Benz предвидит будущее, в котором весь автомобиль будет служить пользовательским интерфейсом, устраняя необходимость в традиционных поверхностях управления.

Хотя эта технология, возможно, и не повлияет на время прохождения круга на Нюрбургринге, она свидетельствует о стремлении бренда изучать инновационные конструкции кабин и интерфейсы. Возможно, однажды это даже поможет нам найти наши потерянные ключи от машины.

Беглый взгляд на внутреннюю силу

Пока мы размышляем о потенциале гиперкара Vision One-Eleven, Mercedes-Benz соблазняет нас взглянуть на его экстраординарные компоненты. Конструкция и химический состав батареи будут новаторскими, обещающими повышенную производительность и экономичность.

Дополнением к этой инновации является исключительно мощный и усовершенствованный электродвигатель с осевым потоком. Эти двигатели, известные своей компактностью и легким весом, идеально подходят для высокопроизводительных электрических применений.

В то время как Mercedes-Benz по-прежнему молчит о конкретных показателях производительности, предыдущая модель развивала ошеломляющие 1049 лошадиных сил, разгоняясь от 0 до 62 миль в час всего за 2,9 секунды, а максимальная скорость составляла 219 миль в час. Обладая такими замечательными достижениями, мы задаемся вопросом, как бренд планирует превзойти эти вехи в своих будущих творениях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

New Mercedes From The Year 2043 | Vision One-Eleven
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Онколог раскрыла семь признаков присутствия паразитов в организме

Врач-онколог из Уфы Гульнур Нигманова рассказала о семи признаках, по которым можно узнать, есть ли в организме паразиты.

Онколог Нигманова из Уфы перечислила семь признаков наличия червей в организме
Покинувшие РФ артисты теряют возможность выступлений за границей
"Будет на подтанцовках у Вайкуле": иноагенты теряют концерты за границей
Укус комара и слеза в ухе: врачи из Подмосковья шокированы причинами вызова скорой
Курица или яйцо: стало известно, что появилось раньше
Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк "Парагвайский сценарий" теперь разыгрывается на Украине Виктор Пахомов
Киселёв жёстко прошёлся по патриотическому творчеству Газманова
Противоречивая ситуация: стоимость отдыха в Турции продолжает расти
Глава ГУР Буданов в тяжёлом состоянии находится в госпитале Германии
Глава ГУР Буданов в тяжёлом состоянии находится в госпитале Германии
Последние материалы
Renault Austral прибывает в Россию, удивляя своей ценой
Mercedes-Benz Vision One-Eleven: Электрический гиперкар под высокотехнологичной оболочкой?
Инвесторы вливают деньги в Tesla в качестве ставки на искусственный интеллект
Газманов ответил Киселёву по поводу платных патриотических песен: Я ему сам заплачу
Водители Mercedes смогут общаться со своими автомобилями с помощью ChatGPT
"Эксперт": бизнес в Германии впал в депрессию и готовится к побегу
Ford, GM отмечают высокий потребительский спрос на автомобили в США
Toronto Star: украинские боевики жалуются на тяжёлые условия в рядах ВСУ
Врио главы Херсонской области Сальдо заявил, что киевский режим пытался его убить
Туристам из России сообщили об ошибках, которые они совершают за шведским столом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников