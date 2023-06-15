Mercedes-Benz Vision One-Eleven: Электрический гиперкар под высокотехнологичной оболочкой?

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В сфере автомобильных инноваций июнь стал сезоном намеков на будущее гиперкаров. Porsche уже сделал свой ход, и теперь Mercedes-Benz выходит на сцену со своей революционной концепцией Vision One-Eleven. Этот впечатляющий "этюд спортивного автомобиля" черпает вдохновение из культовых автомобилей прошлого C 111, сочетая винтажную эстетику с ультрасовременным электрическим силовым агрегатом и самыми современными технологиями. Давайте углубимся в детали этого новаторского творения, которое обещает увлечь энтузиастов и по-новому определить мир высокопроизводительных автомобилей.

Фото: uncrate. com/mercedes-benz-vision-one-eleven-concept/

Сочетание винтажного стиля и инженерии нового поколения

Несмотря на то, что за последние пять десятилетий технологии стремительно развивались, Vision One-Eleven отдает дань уважения историческому C 111, одновременно используя возможности настоящего. One-Eleven воплощает в себе шедевр цифровой инженерии для изменения атмосферы, превосходящий аэродинамическое мастерство своего предшественника.

Несмотря на то, что One-Eleven не так традиционно красив, как C 111, он излучает неоспоримое очарование, демонстрируя свою непревзойденную функциональность. Заподлицо установленные двери "крыло чайки" в раскрытом виде улучшают его внешний вид, однако некоторые утверждают, что дизайн Porsche превосходит его по элегантности и привлекательности.

Где ретро встречается с футуризмом: Поразительный интерьер

Зайдите внутрь Vision One-Eleven, и вы увидите интерьер, в котором органично сочетается эстетика винтажных гоночных автомобилей с инновациями Apple Vision Pro. Каждый аспект дизайна демонстрирует скрупулезное внимание к деталям. Сиденья, ремни, обивка и прилагающаяся к ним сумка weekender создают ощущение гламура эпохи диско. О

днако, обратив свой взгляд к приборной панели, вы обнаружите футуристическую атмосферу, которая требует использования очков виртуальной реальности для полного погружения. Да, именно так — в интерьер встроена гарнитура, напоминающая Google Glass. Mercedes-Benz предвидит будущее, в котором весь автомобиль будет служить пользовательским интерфейсом, устраняя необходимость в традиционных поверхностях управления.

Хотя эта технология, возможно, и не повлияет на время прохождения круга на Нюрбургринге, она свидетельствует о стремлении бренда изучать инновационные конструкции кабин и интерфейсы. Возможно, однажды это даже поможет нам найти наши потерянные ключи от машины.

Беглый взгляд на внутреннюю силу

Пока мы размышляем о потенциале гиперкара Vision One-Eleven, Mercedes-Benz соблазняет нас взглянуть на его экстраординарные компоненты. Конструкция и химический состав батареи будут новаторскими, обещающими повышенную производительность и экономичность.

Дополнением к этой инновации является исключительно мощный и усовершенствованный электродвигатель с осевым потоком. Эти двигатели, известные своей компактностью и легким весом, идеально подходят для высокопроизводительных электрических применений.

В то время как Mercedes-Benz по-прежнему молчит о конкретных показателях производительности, предыдущая модель развивала ошеломляющие 1049 лошадиных сил, разгоняясь от 0 до 62 миль в час всего за 2,9 секунды, а максимальная скорость составляла 219 миль в час. Обладая такими замечательными достижениями, мы задаемся вопросом, как бренд планирует превзойти эти вехи в своих будущих творениях.

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