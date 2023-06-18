Почему категорически нельзя выкручивать руль до упора в автомобилях с гидроусилителем

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Гидравлический усилитель руля значительно облегчает жизнь водителей. Благодаря ему не нужно напрягать руки — рулевое колесо можно повернуть одним пальцем. Механизм надежен, точен и значительно повышает комфорт вождения. Однако существуют и противопоказания к его использованию. Стремясь выполнить разворот как можно быстрее и с меньшим количеством маневров, водители поворачивают руль от упора до упора. Более того, они прилагают усилие, чтобы удержать его в крайнем положении после того, как колеса уже выбрали свое направление. К сожалению, такие действия приводят к довольно неприятным последствиям.

Фото: pixabay. com

Проблема заключается в том, что во время маневров рулевого колеса повышается давление в системе, где циркулирует специальная жидкость. Проще говоря, при повороте руля жидкость давит на поршень, расположенный в гидроцилиндре, который, в свою очередь, перемещает рулевую рейку.

Когда рулевое колесо полностью повернуто в крайнее положение и с силой удерживается в нем в течение длительного времени, несмотря на то, что колеса автомобиля уже не могут двигаться, жидкость продолжает оказывать чрезмерную нагрузку на всю систему. Первыми под удар попадают соединительные шланги — неисправные, сильно изогнутые или просто изношенные шланги неизбежно лопаются. Их не спасет даже перепускной клапан, сбрасывающий избыточное давление, поскольку давления все еще достаточно, чтобы повредить соединительные шланги или разорвать ослабленный хомут.

Чтобы этого не произошло, рекомендуется не держать рулевое колесо в крайнем положении в течение длительного времени. Если это сделать один раз и удерживать рулевое колесо в крайнем положении не более 3-5 секунд, то при исправной системе, конечно, ничего не произойдет. Однако дальше колеса поворачиваться не будут. Но если автомобиль уже проехал достаточное расстояние и вы почувствовали, что рулевое колесо заблокировано во время парковки, разворота или выезда с проезжей части, то одного такого случая может быть достаточно, чтобы нанести ущерб. Кстати, по этой же причине не рекомендуется держать двигатель включенным, а колеса вывернутыми в сторону во время стоянки.

Вообще, чтобы не перегружать систему и предотвратить проблемы с гидроусилителем руля, лучше слегка поворачивать руль в противоположную сторону. Таким образом, вы предотвратите разрыв шлангов, поломку хомутов и износ насоса гидроусилителя руля. А если вы ожидаете кого-то у входа в здание или супермаркет, убедитесь, что колеса вашего автомобиля направлены прямо вперед. В противном случае лучше заглушить двигатель. Это продлит общий срок службы гидроусилителя руля и его компонентов.

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Почему нельзя до упора выкручивать руль с гидроусилителем