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Можно ли заменить в автомобиле кондиционер на климат-контроль

4:43
Авто

В современных автосалонах трудно найти новый автомобиль без какой-либо системы климат-контроля. Даже самые доступные модели, такие как LADA Granta и Nissan on-Do, поставляются с кондиционером в комплектациях среднего класса, а более дорогие версии радуют водителей даже базовым климат-контролем.

Можно ли заменить в автомобиле кондиционер на климат-контроль
Фото: https://soymotor.com/

Однако в погоне за экономией денег, особенно в такие неопределенные времена, многие покупатели отказываются от большинства "ненужных" вариантов. И часто одной из полезных систем, которые они вычеркивают из списка, является климат-контроль. "Наличие кондиционера — это достаточно хорошо. Главное, чтобы он как-то остывал в жаркую погоду, а с остальным мы справимся", — думают практичные водители. Но нет, все не так просто, потому что кондиционер во многих отношениях уступает климат-контролю, и вы сразу почувствуете разницу.

Основное различие между кондиционером и климат-контролем заключается в ручном управлении первым, в то время как второй автоматически поддерживает желаемую температуру. Кондиционер работает с помощью механических переключателей, подключенных кабелями к соответствующим клапанам. Иногда вы можете столкнуться с вакуумными или даже электрическими приводами, но они по-прежнему требуют активного участия водителя в регулировке "погоды".

Что касается климат-контроля, то он включает в себя электроприводы, датчики температуры и солнечного света, а также блок управления — "мозг", который отвечает за работу системы. Все, что нужно сделать водителю, это установить желаемую температуру и нажать кнопку Auto: климат-контроль не только поддерживает выбранную температуру, но и направляет поток воздуха в соответствующие места, разумно управляя тепловыми ресурсами.

Водителям с кондиционерами постоянно приходится отвлекать свое внимание от дороги, постоянно регулируя обогреватель или вентиляционные отверстия. Более того, многие водители и их пассажиры жалуются на периодические простуды, вызванные чрезмерно усердной "охлаждающей машиной". Но что, если вы больше не хотите мучиться только с кондиционером, а покупка нового автомобиля с климат-контролем — это не вариант?

Отвечая на главный вопрос, стоит отметить, что в большинстве случаев можно снять кондиционер и заменить его климат-контролем. Однако это зависит от конкретной модели, ее возраста и бюджета, который вы готовы вложить в такое обновление. Скажем сразу: процедура не из дешевых и не быстрая, потому что, помимо всего прочего, вам придется снять приборную панель и поменять проводку.

Если вы окончательно устали от своего кондиционера и готовы отказаться от отпуска ради климат-контроля, лучше всего доверить этот процесс профессионалам. Как мы уже упоминали, замена климатической системы сопряжена с утомительной работой с электропроводкой. Малейшая ошибка, и все усилия будут напрасны: климат-контроль не будет работать, а кондиционер больше не включится.

Уверены в своих силах? Затем закажите подходящий по форме и размеру корпус обогревателя, электронный модуль управления с панелью, датчики солнечного света и наружной температуры, воздуховоды и саму проводку. После этого вам придется поискать пошаговые инструкции в Интернете, потому что процесс варьируется в зависимости от модели, и универсальных рекомендаций быть не может.

По словам автовладельцев, которые самостоятельно заменили свой кондиционер на климат-контроль, эта процедура занимает от 6 часов до двух дней. Опытные специалисты могут сделать это быстро, но новичкам, которые не особенно знакомы с электромонтажными работами, придется приложить некоторые усилия.

Что касается стоимости, то она, конечно, индивидуальна. Однако, если мы возьмем самую популярную иномарку на вторичном рынке, например Ford Focus, будьте готовы потратить от 20 000 до 30 000 рублей. Если вы планируете обратиться за помощью в сервисный центр, добавьте к этой сумме еще 10 000 рублей.

В общем, чтобы вообще избежать подобных проблем, при выборе автомобиля уделяйте больше внимания перечню оборудования. Вы можете отказаться от таких функций, как панорамная крыша или мониторинг слепых зон, но экономить на таких вещах, как климат-контроль, который косвенно влияет как на комфорт, так и на безопасность, не стоит.

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Климат контроль & кондиционер в чём разница?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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