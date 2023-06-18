Почему нужно балансировать колеса авто чаще, чем при сезонной замене шин

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К сожалению, еще не изобрели те колеса, которые не нуждаются в балансировке. И шины, и диски, на которые они установлены, не идеальны с точки зрения баланса. И если вы установите такие колеса на автомобиль, вибрации, шум и покачивание рулевого колеса не заставят себя долго ждать. Более того, дисбаланс может быть как врожденным, так и приобретенным в процессе эксплуатации шин и ободьев — повреждения, неравномерный износ и другие факторы также способствуют дисбалансу колес. Раскачивание может быть вызвано даже декоративными колпаками на колеса, которые были установлены после балансировки. В общем, если вы почувствовали, что ваш автомобиль странным образом начинает вибрировать на скорости, самое время посетить шиномонтаж, чтобы разобраться в сути проблемы.

Фото: max-vps. ru/different/kak-ustroena-avtopodkacka-koles.html

Специалисты могут легко определить, с каким из колес возникла проблема, установив их на специальный балансировочный станок. Пока колесо вращается, машина определяет место, куда и сколько груза необходимо поместить. Традиционно грузики крепятся к внутренней части колеса — это более эстетично. Однако в тяжелых случаях компенсирующие грузы на внешней части колеса неизбежны. Но выбора нет — безопасность превыше всего.

Обычно балансировку колес рекомендуется проводить каждые 10 000-15 000 километров пробега. Однако важно понимать, что это идеальный сценарий. На самом деле все зависит от стиля вождения водителя, его внимательности и, конечно же, дорожных условий в регионе, где используется автомобиль. Поэтому лучше всего, если балансировка колес будет производиться при каждой сезонной замене шин. И это следует делать, даже если у каждого комплекта шин есть свой собственный набор дисков. Но даже это не панацея.

Например, шипованные зимние шины, как правило, теряют свои шипы. И этот процесс приводит к дисбалансу колес. Вдобавок ко всему, зимой на дорогах частично теряется асфальт, и водителям приходится преодолевать выбоины и ухабы. Это создает огромную нагрузку на шины и диски автомобиля, что не всегда проходит без последствий. Поэтому было бы лучше, если бы у вас вошло в привычку посещать шиномонтаж каждые 5000 километров.

Любителям скорости рекомендуется посещать специалиста каждые 7000-8000 километров. Необходимо проверить не только баланс, но и состояние протектора и каркаса шины. Агрессивное вождение требует большей ответственности. Это включает в себя уход за колесами, которые при экстремальном использовании, как и в случае зимней езды, испытывают высокие нагрузки. И если ваш автомобиль оснащен неспециализированными шинами, предназначенными для агрессивной езды, их состояние следует проверять чаще.

Ремонт шины — это еще и повод для того, чтобы сбалансировать колесо. Даже небольшое пятно нарушает баланс. И его негативному воздействию необходимо противодействовать с помощью противовеса.

В общем, как бы вам это ни не нравилось, вы должны зайти и потратить немного больше на шиномонтаж. Если вы проигнорируете эту процедуру, то, помимо надоедливых вибраций и раскачивания, которые проявляются на разных скоростях, ваши шины будут изнашиваться неравномерно и быстро. Со временем эта неровность отрицательно сказывается на подвеске, рулевом управлении и тормозной системе. А это совсем другие расходы. Давайте даже не будем упоминать о других рисках…

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Балансировка колес. Что это такое? Как часто нужно делать?