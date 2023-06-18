Кто и зачем скупает старые аккумуляторы

3:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобильный аккумулятор, как и другие расходные материалы, такие как фильтры или масло, имеет схожий срок службы. Однако, выдержав три или четыре зимы, это в конечном итоге приводит к тому, что его владелец вынужден искать замену. Удивительно, но на срок службы аккумулятора может существенно повлиять природная маневренность владельца, его склонность защищать свой автомобиль и любовь к дополнительным автомобильным аксессуарам.

Фото: pulse.mail. ru/article/mozhno-li-zimoj-ispolzovat-v-mashine-akkumulyator-s-povyshennoj-yomkostyu-8062335187785597847-8406751249427969410/

Различные эксперты подробно обсуждали методы продления срока службы основного автомобильного аккумулятора и его восстановления с помощью специальных процедур. И все же, несмотря на все усилия, настанет день, когда автомобиль откажется заводиться, и виновником этого станет сам аккумулятор. Таким образом, единственный оставшийся выбор — это приобрести новую батарею и либо спрятать старую в отдаленном уголке, либо обменять ее — вариант, который многие люди охотно принимают. Поскольку аккумулятор никогда не бывает недорогим компонентом, любая скидка, несомненно, пойдет на пользу кошельку.

Однако мало кто задумывается о преимуществах для тех, кто готов платить за нерабочее устройство. Есть ли способ оживить его?

Несомненно, такие методы действительно существуют. Во многих развивающихся странах старые аккумуляторные элементы, в частности свинцово-кислотные кассеты, которые являются основными элементами автомобильного аккумулятора, тщательно очищаются, ремонтируются или заменяются по мере необходимости, что продлевает срок службы аккумулятора. К сожалению, эта практика не получила широкого распространения в России. Несмотря на просьбы и недовольства обездоленных слоев населения, водители всех мастей, как правило, предпочитают новые компоненты. Итак, в чем секрет процветающего бизнеса по сбору старых автомобильных аккумуляторов у населения в целом?

Деньги, как и в любом повествовании, связанном с предметами вторичной переработки, находятся в сфере процесса "потребитель-фабрика" или "розничная торговля-оптовая торговля оптом". Реальность такова, что для производства новой батареи требуется примерно 15 килограммов свинца, стоимость которого составляет около 100 рублей за килограмм. Несложный расчет показывает, что только за сам "металл" пришлось бы заплатить 1500 рублей. Тем не менее, свинец хорошо поддается вторичной переработке, сохраняя свои свойства и обеспечивая возможность полного повторного использования. Таким образом, почему бы не приобрести старые автомобильные аккумуляторы для изготовления новых? Давайте рассмотрим экономические расчеты для торговцев металлоломом.

За обычный 12-килограммовый "жигулевский" аккумулятор владельцу предложили бы 500 рублей. Участие в простой перепродаже, исключая слив электролита, позволило бы предпринимателю заработать примерно 150 рублей. Однако, если батарею разобрать, нарезать ломтиками, очистить и расплавить свинец, полученный вторичный материал в виде слитков можно продать по цене 90 рублей за килограмм. Интересно, что температура плавления свинца составляет всего 327 градусов по Цельсию, что позволяет установить тигель даже в обычном гараже.

Несмотря на все громкие заявления чиновников, Россия уже давно успешно занимается переработкой вторсырья. Ключ заключается в том, чтобы научиться правильно их доставлять, тем самым превращая отходы и хламидиоз в дополнительный источник дохода для семейного бюджета. Рассмотрим, например, сценарий сбора нескольких батареек и продажи их по значительно более высокой цене.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Бизнес в гараже. Прием старых аккумуляторов. Действительно ли доходный бизнес?