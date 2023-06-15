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Водители Mercedes смогут общаться со своими автомобилями с помощью ChatGPT

Авто

В четверг Mercedes-Benz объявил о том, что новая тестовая программа позволит американским водителям управлять информационно-развлекательными функциями в некоторых автомобилях класса люкс с помощью ChatGPT, начиная с пятницы, 16 июня.

Водители Mercedes смогут общаться со своими автомобилями с помощью ChatGPT
Фото: dzen .ru/a/Y9J0ASxOsn-8cZ9I

Программа совместима примерно с 900 000 автомобилей, оснащенных системами "MBUX" от Mercedes. Для участия в программе водители могут зарегистрироваться через приложение Mercedes или с помощью голосовой команды, после чего ChatGPT будет загружен по воздуху. Mercedes планирует наблюдать и анализировать, как водители используют технологию в течение трехмесячного тестового периода.

По словам Mercedes, ChatGPT призвана повысить естественность ответов системы автомобиля и позволить водителям запрашивать информацию о месте назначения или искать ответы на различные запросы, например, рецепты блюд.

Ранее Mercedes позволял водителям и пассажирам управлять некоторыми функциями с помощью голосовых команд, включая активацию подогрева сидений.

Сотрудничество с ChatGPT также открывает бизнес-возможности для Microsoft, поскольку технологический гигант предоставляет версию популярного чат-бота через свою облачную платформу. Этот шаг позиционирует Microsoft как конкурента Amazon. com, который работает над внедрением своего голосового помощника Alexa в большее количество автомобилей. Участие Microsoft в разработке ChatGPT происходит благодаря ее инвестициям в OpenAI, создателя ChatGPT.

В официальном заявлении немецкий автопроизводитель подчеркнул, что водители могут не только отдавать команды, используя фразу "Hey Mercedes", но и вступать в разговоры со своими автомобилями.

В отдельном сообщении в блоге Microsoft упомянула, что будущие интеграции, известные как плагины, могут в конечном итоге позволить водителям бронировать столики в ресторанах, билеты в кино и выполнять другие задачи, находясь за рулем.

Компания Mercedes заявила, что выводы, полученные в ходе тестовой программы, повлияют на планы по внедрению функций искусственного интеллекта в других странах и языках. Компания пояснила, что голосовые данные хранятся, анонимизируются и анализируются в облаке Mercedes.

Компания General Motors, конкурент Mercedes, в марте объявила об изучении потенциального применения ChatGPT в автомобилях в рамках более широкого сотрудничества с Microsoft.

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Интервью с Chat GPT: говорим об автомобилях и не только
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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