Lada увеличит производство за счет привлечения осужденных

2:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Известный производитель автомобилей "АвтоВАЗ" собирается решить проблему нехватки рабочей силы за счет привлечения уникальной рабочей силы. Недавние переговоры с Федеральной службой исполнения наказаний открыли путь к привлечению осужденных к сборке автомобилей Lada. Это стратегическое решение не только призвано восполнить текущий кадровый дефицит в 1 100 работников, но и подготовиться к потенциальной нехватке 2 900 сотрудников к 2024 году.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Решение проблемы нехватки рабочей силы на АвтоВАЗе

Основному заводу АвтоВАЗа в Тольятти требуются квалифицированные рабочие на различные должности, включая слесарей механосборочных работ, операторов металлообрабатывающего оборудования, операторов кузнечно-прессового оборудования и маляров. По предварительным прогнозам, около 50 процентов вакансий могут быть заполнены за счет использования труда осужденных. В настоящее время идет процесс отбора подходящих кандидатов, что является важным шагом в решении кадровых проблем компании.

Наращивание производства и увеличение выпуска продукции

У АвтоВАЗа амбициозные планы по ускорению производства автомобилей. К сентябрю 2023 года они намерены увеличить производство на 28 процентов, а с января 2024 года на главном сборочном конвейере ожидается значительный рост производства на 40 процентов. Учитывая этот контекст и напряженную ситуацию на рынке труда в Тольятти и Самарской области, АвтоВАЗ обратился за поддержкой к руководству Федеральной службы исполнения наказаний.

Прецедент, созданный автомобильным заводом "Урал

АвтоВАЗ — не единственный автопроизводитель, столкнувшийся с острой нехваткой рабочей силы. В апреле автомобильный завод "Урал" в Миассе также выразил обеспокоенность по поводу наличия квалифицированных рабочих и объявил о планах по увеличению объемов производства в 2023 году. Примечательно, что завод "Урал" уже начал привлекать к производственным процессам осужденных: 100 человек были направлены из Государственной пенитенциарной службы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Конвой. Как сопровождают осуждённых