Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эндокринолог рассказала, как не допустить перетекания преддиабета в диабет
В воздух подняты стратегические ракетоносцы Ту-95мс и Ту-22м3 — Украина ждёт ракеты
Что происходит с российским заводом Hyundai: Подробности раскрыли власти Северной столицы
Совершенно пустой город: репортаж Дарьи Асламовой из Шебекино
Резервы армии РФ перешли в контратаку, отбросили ВСУ и выровняли линию фронта на Времевском выступе
Переход на кириллицу: последствия для АвтоВАЗа
Советник Дэвид Пайн: Зеленскому придётся пойти на капитуляцию, которую потребуют от него США
Lada увеличит производство за счет привлечения осужденных
Депутат Госдумы Делимханов вышел на связь, опровергнув сообщения украинских СМИ о своей гибели

Специальный трековый автомобиль Lotus Evija X появился на шпионских фотографиях в Нюрбургринге

3:37
Авто

Lotus Evija всегда славился своей исключительной производительностью, имея почти 2000 лошадиных сил и относительно небольшой вес — около 3700 фунтов, учитывая, что это электромобиль. Однако, похоже, что Lotus не собирается останавливаться на достигнутом. Недавно появились интригующие шпионские снимки, на которых запечатлен увлекательный вариант, предназначенный только для трека, под названием Lotus Evija X, проходящий испытания на известной гоночной трассе Нюрбургринг.

Специальный трековый автомобиль Lotus Evija X появился на шпионских фотографиях в Нюрбургринге
Фото: carsweek. ru/news/News_in_the_world/1273135/

Предполагается, что Evija X будет значительно легче своего обычного аналога. Его карбоновый кузов лишен лишних элементов и имеет минималистичный дизайн. Примечательно, что фары и задние стекла были удалены, что подчеркивает его целеустремленность. Более того, интерьер, похоже, также был урезан, что еще больше снизило вес.

Модифицированный карбоновый кузов Evija X далек от обычного. Он имеет значительно более широкий профиль и включает в себя многочисленные аэродинамические усовершенствования для создания значительной прижимной силы. Спереди установлен массивный сплиттер, дополненный канардами и вырезами, расположенными над передними колесами. По бокам установлены широкие сплиттеры, поддерживаемые стойками. Самым ярким элементом аэродинамики является колоссальное крыло, украшающее заднюю часть и возвышающееся над крышей.

На расширенном кузове также разместились толстые гоночные шины, несомненно, не подходящие для дорог общего пользования. Эти высокопроизводительные шины с гордостью демонстрируют знаменитый бренд Pirelli P Zero на боковинах и установлены на колесах с центральной блокировкой. Кроме того, в колесных колодцах спрятаны тормоза AP Racing, обеспечивающие впечатляющую тормозную мощь.

Естественно, возникает множество вопросов относительно загадочного Evija X. Хотя он явно предназначен исключительно для гоночного трека, остается неясным, будет ли это единственное в своем роде творение или же его ограниченное количество будет предложено взыскательным клиентам. Возможно, Lotus намерен выйти с Evija X в мир соревновательных гонок, повторяя бунтарский дух автомобилей, нарушающих правила, таких как Pagani Zonda R.

В качестве альтернативы можно провести сравнение с Volkswagen ID. R, который в настоящее время удерживает титул самого быстрого электромобиля, проехавшего круг по Нюрбургрингу. Фотограф-шпион, сделавший эти замечательные снимки, отметил, что Lotus арендовал трек на день в сопровождении официального представителя, предположительно для подтверждения подлинности времени прохождения круга. Если Lotus стремится побить рекорд круга на электромобиле на Нюрбургринге, Evija X может продемонстрировать умопомрачительные характеристики.

Рекорд ID. R составляет поразительные 6 минут и 5,336 секунды. Если Lotus Evija X превзойдет этот рекорд, то он станет вторым по скорости прохождения круга на "Ринге". Безусловно, автомобильные энтузиасты с нетерпением ждут дальнейших подробностей и, в конечном итоге, обнародования рекордного времени прохождения круга.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Lotus Evija at Goodwood Speedweek
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Утренний симптом, предупреждающий об угрозе для жизни, назвал врач Марк Гадзиян

Хирург Марк Гадзиян рассказал об опасности утреннего кашля.

Врач Марк Гадзиян назвал гражданам РФ опасный для жизни утренний симптом
InfoBRICS: Россия уничтожила большую часть БМП Bradley из-за двух просчётов ВСУ
Две ошибки ВСУ привели к уничтожению БМП Bradley на фронте — InfoBRICS
ВКС, "ядерка", мобилизация: чем и где Путин создаст "санитарную зону" в Незалежной
Могут депортировать: россиянин из Антальи рассказал об отношении турков к русским
Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк "Парагвайский сценарий" теперь разыгрывается на Украине Виктор Пахомов
Кадышева поразила всех внешним видом после долгого отсутствия
На въезд в Россию выстроилась очередь из украинцев
Что интересного в БМП Bradley для российского ВПК?
Что интересного в БМП Bradley для российского ВПК?
Последние материалы
Что происходит с российским заводом Hyundai: Подробности раскрыли власти Северной столицы
Совершенно пустой город: репортаж Дарьи Асламовой из Шебекино
Резервы армии РФ перешли в контратаку, отбросили ВСУ и выровняли линию фронта на Времевском выступе
Переход на кириллицу: последствия для АвтоВАЗа
Советник Дэвид Пайн: Зеленскому придётся пойти на капитуляцию, которую потребуют от него США
Lada увеличит производство за счет привлечения осужденных
Депутат Госдумы Делимханов вышел на связь, опровергнув сообщения украинских СМИ о своей гибели
Специальный трековый автомобиль Lotus Evija X появился на шпионских фотографиях в Нюрбургринге
Land Rover Discovery Sport 2024 получит новый интерьер
Наступление ВСУ на фланге у Артёмовска: ожесточённый бой идёт много часов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников