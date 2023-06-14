Специальный трековый автомобиль Lotus Evija X появился на шпионских фотографиях в Нюрбургринге

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Lotus Evija всегда славился своей исключительной производительностью, имея почти 2000 лошадиных сил и относительно небольшой вес — около 3700 фунтов, учитывая, что это электромобиль. Однако, похоже, что Lotus не собирается останавливаться на достигнутом. Недавно появились интригующие шпионские снимки, на которых запечатлен увлекательный вариант, предназначенный только для трека, под названием Lotus Evija X, проходящий испытания на известной гоночной трассе Нюрбургринг.

Фото: carsweek. ru/news/News_in_the_world/1273135/

Предполагается, что Evija X будет значительно легче своего обычного аналога. Его карбоновый кузов лишен лишних элементов и имеет минималистичный дизайн. Примечательно, что фары и задние стекла были удалены, что подчеркивает его целеустремленность. Более того, интерьер, похоже, также был урезан, что еще больше снизило вес.

Модифицированный карбоновый кузов Evija X далек от обычного. Он имеет значительно более широкий профиль и включает в себя многочисленные аэродинамические усовершенствования для создания значительной прижимной силы. Спереди установлен массивный сплиттер, дополненный канардами и вырезами, расположенными над передними колесами. По бокам установлены широкие сплиттеры, поддерживаемые стойками. Самым ярким элементом аэродинамики является колоссальное крыло, украшающее заднюю часть и возвышающееся над крышей.

На расширенном кузове также разместились толстые гоночные шины, несомненно, не подходящие для дорог общего пользования. Эти высокопроизводительные шины с гордостью демонстрируют знаменитый бренд Pirelli P Zero на боковинах и установлены на колесах с центральной блокировкой. Кроме того, в колесных колодцах спрятаны тормоза AP Racing, обеспечивающие впечатляющую тормозную мощь.

Естественно, возникает множество вопросов относительно загадочного Evija X. Хотя он явно предназначен исключительно для гоночного трека, остается неясным, будет ли это единственное в своем роде творение или же его ограниченное количество будет предложено взыскательным клиентам. Возможно, Lotus намерен выйти с Evija X в мир соревновательных гонок, повторяя бунтарский дух автомобилей, нарушающих правила, таких как Pagani Zonda R.

В качестве альтернативы можно провести сравнение с Volkswagen ID. R, который в настоящее время удерживает титул самого быстрого электромобиля, проехавшего круг по Нюрбургрингу. Фотограф-шпион, сделавший эти замечательные снимки, отметил, что Lotus арендовал трек на день в сопровождении официального представителя, предположительно для подтверждения подлинности времени прохождения круга. Если Lotus стремится побить рекорд круга на электромобиле на Нюрбургринге, Evija X может продемонстрировать умопомрачительные характеристики.

Рекорд ID. R составляет поразительные 6 минут и 5,336 секунды. Если Lotus Evija X превзойдет этот рекорд, то он станет вторым по скорости прохождения круга на "Ринге". Безусловно, автомобильные энтузиасты с нетерпением ждут дальнейших подробностей и, в конечном итоге, обнародования рекордного времени прохождения круга.

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Lotus Evija at Goodwood Speedweek