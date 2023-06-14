Land Rover Discovery Sport 2024 получит новый интерьер

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Land Rover Discovery Sport путешествует в своем нынешнем виде с 2019 года, когда он был представлен как модель 2020 года. Хотя внешне он, возможно, не сильно отличается от своего предшественника, под его стильным экстерьером скрывается совершенно новая платформа, общая с таким же свежим Evoque. После четырехлетнего перерыва Discovery Sport должен быть обновлен, и в первую очередь это касается интерьера.

Фото: www.autoevolution. com%2Fnews%2Frefreshed-2024-land-rover-discovery-sport-features-redesigned-interior-from-45k-216513.html&psig=AOvVaw3GNfb7LXYvRO_-8NhQ5sHQ&ust=1686860107282000&source=images&cd=vfe&ved=0CAQQjB1qFwoTCOCdqt7Jw_8CFQAAAAAdAAAAABAE

Расположенная прямо перед водителем полностью цифровая панель приборов привлекает внимание. Однако настоящим украшением салона является сенсорный экран из изогнутого стекла, расположенный на центральной консоли. Эта элегантная и современная 11,4-дюймовая информационно-развлекательная система теперь работает под управлением новейшего программного обеспечения Pivi Pro 2 от Land Rover, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущей устаревшей системой. Стандартные функции включают Android Auto, беспроводную Apple CarPlay и голосовое управление Amazon Alexa. Кроме того, в консоли доступна беспроводная зарядка устройств.

Текстиль в салоне также получил обновления. В моделях Discovery Sport S и Dynamic SE предлагается кожа DuoLeather от Land Rover, доступная в трех цветовых вариантах. Для тех, кто предпочитает не кожаные варианты, предлагается ткань Suedecloth в паре с текстилем Luxtec, изготовленным из переработанного полиэфирного микроволокна. Добавление третьего ряда сидений за сдвигающимся и откидывающимся вторым рядом требует дополнительных затрат в размере 1 720 долларов США.

Что касается внешних изменений, то Discovery Sport 2024 получил тонкие изменения, в основном в виде окраски кузова или затемненной отделки, в зависимости от модели. Версия Dynamic отличается большей контрастностью по сравнению со стандартной версией Sport S. Обновления дополняются новым дизайном колес.

Под капотом никаких механических изменений не произошло. Единственным доступным вариантом силового агрегата остается четырехцилиндровый двигатель Ingenium, обозначаемый как P250, выдающий 245 лошадиных сил на все четыре колеса через девятиступенчатую автоматическую коробку передач. Гибридный двигатель mild-hybrid, который обеспечивал большую мощность, был эксклюзивным для первого модельного года Discovery Sport и снят с производства с 2021 года.

Land Rover Discovery Sport 2024 модельного года демонстрирует обновленные функции и усовершенствования, начиная с цены $50 075, включая стоимость доставки.

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NEW Land Rover DISCOVERY SPORT facelift (2024) Interior and Exterior Details