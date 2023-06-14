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Илон Маск говорит, что "ESG - это дьявол"

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Илон Маск подверг резкой критике систему оценки экологических, социальных и управленческих стандартов компаний, подчеркнув тот факт, что табачные компании часто получают более высокие рейтинги ESG, чем Tesla, производитель электромобилей.

Илон Маск говорит, что "ESG - это дьявол"
Фото: РБК

В ответ на статью Аарона Сибария, репортера из Washington Free Beacon, Маск выразил свое неодобрение ESG, назвав его "дьяволом" в Twitter.

ESG представляет собой набор стандартов, направленных на оценку деловой практики в отношении устойчивого развития и этических соображений. Все большее число участников финансового рынка используют рейтинги ESG в качестве руководства для социально ответственного инвестирования, а не только для того, чтобы сосредоточиться на активах, приносящих наибольшую прибыль.

Эти рейтинги часто используют шкалу от 1 до 100, определяемую исследовательскими компаниями, такими как S&P Global и Morningstar.

Критики утверждают, что такая система способствует "зеленому промыванию мозгов" и не позволяет точно оценить компании на основе их социального вклада.

В статье Sibarium подчеркивается различие в рейтингах ESG между Tesla и табачными компаниями. Согласно последним рейтингам S&P Global, Tesla получила 37 баллов, в то время как табачный гигант Philip Morris — 84 балла.

Аналогичным образом, Лондонская фондовая биржа присвоила рейтинг ESG 94 компании British American Tobacco, в то время как Tesla получила более скромный рейтинг 65.

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Tesla Model S | Как это устроено | Discovery
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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