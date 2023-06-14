Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Новый кроссовер Lada X-Cross 5 представлен в Санкт-Петербурге
Илон Маск говорит, что "ESG - это дьявол"
Политолог Безпалько указал на эпатаж заявлений Лукашенко, который предрёк скорое завершение СВО
Шпионские фотографии Audi RS 6 Avant
Lexus LC500 Edge запускается в Японии для 60 счастливых покупателей
Врач Кашух раскрыла неожиданную пользу кваса
Отдохнувший в Кемере турист из РФ рассказал, как в Турции наживаются на русских
FT: шведские экономисты обвинили певицу Бейонсе в росте инфляции
В Антальи поймали редкую светящуюся акулу с изумрудными глазами

США просят автопроизводителей не соблюдать закон о независимом ремонте в Массачусетсе

3:52
Авто

Американские регулирующие органы, ответственные за безопасность автомобилей, посоветовали почти двум десяткам известных автопроизводителей не соблюдать закон о телематике в Массачусетсе, сославшись на серьезные проблемы с безопасностью.

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщило крупным автопроизводителям письмом, что они должны соблюдать федеральные правила безопасности транспортных средств, а не закон штата, который предписывает неограниченный удаленный доступ к телематике транспортных средств и данным, генерируемым транспортными средствами.

Учитывая, что федеральный закон имеет приоритет над противоречащими ему законами штатов, "NHTSA ожидает, что производители транспортных средств полностью выполнят свои обязательства по обеспечению безопасности в соответствии с федеральными правилами".

Законодательство 2020 года направлено на то, чтобы предоставить независимым ремонтным мастерским доступ к диагностическим данным, передаваемым современными автомобилями непосредственно дилерам и производителям, позволяя потребителям обращаться за ремонтом за пределами авторизованных дилерских центров.

NHTSA выразило обеспокоенность тем, что злоумышленник может использовать такой открытый доступ для удаленного управления транспортными средствами, что потенциально может привести к опасным ситуациям с участием нескольких транспортных средств. Массачусетс стремится обеспечить реализацию инициативы по проведению выборов в 2020 году, которая получила подавляющее одобрение избирателей.

NHTSA далее подчеркнуло, что "неограниченный доступ к телематическим системам, предоставляемым производителями транспортных средств, наряду с возможностью отправки удаленных команд, позволяет управлять различными системами транспортных средств, включая критически важные для безопасности функции, такие как рулевое управление, ускорение и торможение".

Голосование 2020 года пересмотрело закон штата "О праве на ремонт" от 2013 года, обязывающий автопроизводителей предоставлять более широкий доступ к данным о ремонте механических и электронных устройств, тем самым позволяя независимым магазинам обслуживать все более сложные технологии.

Альянс за автомобильные инновации, торговая ассоциация, представляющая интересы крупных автопроизводителей, подала иск о блокировании закона и запросила у федерального судьи временный запретительный судебный приказ, чтобы воспрепятствовать исполнению Закона о доступе к данным.

Они предупредили, что соблюдение Закона о доступе к данным потребует снятия важнейших средств защиты от кибербезопасности с транспортных средств. Группа воздержалась от комментариев по поводу письма NHTSA во вторник.

NHTSA заявило в своем письме General Motors, Tesla, Ford, Toyota, Rivian, Volkswagen и другим, что "производители транспортных средств, похоже, признают, что транспортные средства, оснащенные телематикой открытого удаленного доступа, предусмотренной Законом о доступе к данным, будут обладать недостатком безопасности".

Генеральный прокурор штата Массачусетс Андреа Джой Кэмпбелл заявила, что "потребители и независимые ремонтные мастерские заслуживают того, чтобы знать, будут ли они иметь доступ к данным о ремонте транспортных средств в порядке, предусмотренном законом".

NHTSA признало, что некоторые производители транспортных средств выразили намерения отключить телематику транспортных средств, и предупредило, что "эта мера также окажет свое негативное влияние на безопасность".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

🚗Авто из США🇺🇸5 частых ОШИБОК при заказе автомобиля из США НЕ ПОВТОРЯЙ!!!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Русские в шоке: турки начали хамить в отелях

Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.

"Царьград": турки начали избирательно хамить в отелях туристам из России
Граждане РФ шокированы курортами черноморского побережья: вернулись из "другой" Турции
"Другая Турция": россияне разочарованы курортами черноморского побережья
Сразу 10 бомбардировщиков Ту-95мс вылетели на место удара по Украине
Никакого хамства: турэксперты раскрыли правду об отношении турков к русским
Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк "Парагвайский сценарий" теперь разыгрывается на Украине Виктор Пахомов
Раскрыт смысл слов Путина о санитарной зоне на Украине
Рынок в ожидании курорта-гиганта для русских туристов — Юрий Барзыкин
Врач-онколог назвал самый смертельный вид рака
Врач-онколог назвал самый смертельный вид рака
Последние материалы
FT: шведские экономисты обвинили певицу Бейонсе в росте инфляции
В Антальи поймали редкую светящуюся акулу с изумрудными глазами
Госдума РФ приняла законопроект о повышении призывного возраста
Москвич предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании собственной дочери
Учёным удалось сфотографировать одиночный атом: каковы следствия открытия?
Ядерная энергия: мир готовится переходить на миниреакторы
Названа причина пожара на Новочеркасской ГРЭС
Чувашам пришли приглашения пополнить ряды "вагнеровцев"
Шоу в небе и на воде: в Красноярском крае ярко отметили День России
Зарубежные аналитики оценили лучший танк в мире по версии Путина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников