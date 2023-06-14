США просят автопроизводителей не соблюдать закон о независимом ремонте в Массачусетсе

3:52 Your browser does not support the audio element. Авто

Американские регулирующие органы, ответственные за безопасность автомобилей, посоветовали почти двум десяткам известных автопроизводителей не соблюдать закон о телематике в Массачусетсе, сославшись на серьезные проблемы с безопасностью.

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщило крупным автопроизводителям письмом, что они должны соблюдать федеральные правила безопасности транспортных средств, а не закон штата, который предписывает неограниченный удаленный доступ к телематике транспортных средств и данным, генерируемым транспортными средствами.

Учитывая, что федеральный закон имеет приоритет над противоречащими ему законами штатов, "NHTSA ожидает, что производители транспортных средств полностью выполнят свои обязательства по обеспечению безопасности в соответствии с федеральными правилами".

Законодательство 2020 года направлено на то, чтобы предоставить независимым ремонтным мастерским доступ к диагностическим данным, передаваемым современными автомобилями непосредственно дилерам и производителям, позволяя потребителям обращаться за ремонтом за пределами авторизованных дилерских центров.

NHTSA выразило обеспокоенность тем, что злоумышленник может использовать такой открытый доступ для удаленного управления транспортными средствами, что потенциально может привести к опасным ситуациям с участием нескольких транспортных средств. Массачусетс стремится обеспечить реализацию инициативы по проведению выборов в 2020 году, которая получила подавляющее одобрение избирателей.

NHTSA далее подчеркнуло, что "неограниченный доступ к телематическим системам, предоставляемым производителями транспортных средств, наряду с возможностью отправки удаленных команд, позволяет управлять различными системами транспортных средств, включая критически важные для безопасности функции, такие как рулевое управление, ускорение и торможение".

Голосование 2020 года пересмотрело закон штата "О праве на ремонт" от 2013 года, обязывающий автопроизводителей предоставлять более широкий доступ к данным о ремонте механических и электронных устройств, тем самым позволяя независимым магазинам обслуживать все более сложные технологии.

Альянс за автомобильные инновации, торговая ассоциация, представляющая интересы крупных автопроизводителей, подала иск о блокировании закона и запросила у федерального судьи временный запретительный судебный приказ, чтобы воспрепятствовать исполнению Закона о доступе к данным.

Они предупредили, что соблюдение Закона о доступе к данным потребует снятия важнейших средств защиты от кибербезопасности с транспортных средств. Группа воздержалась от комментариев по поводу письма NHTSA во вторник.

NHTSA заявило в своем письме General Motors, Tesla, Ford, Toyota, Rivian, Volkswagen и другим, что "производители транспортных средств, похоже, признают, что транспортные средства, оснащенные телематикой открытого удаленного доступа, предусмотренной Законом о доступе к данным, будут обладать недостатком безопасности".

Генеральный прокурор штата Массачусетс Андреа Джой Кэмпбелл заявила, что "потребители и независимые ремонтные мастерские заслуживают того, чтобы знать, будут ли они иметь доступ к данным о ремонте транспортных средств в порядке, предусмотренном законом".

NHTSA признало, что некоторые производители транспортных средств выразили намерения отключить телематику транспортных средств, и предупредило, что "эта мера также окажет свое негативное влияние на безопасность".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

🚗Авто из США🇺🇸5 частых ОШИБОК при заказе автомобиля из США НЕ ПОВТОРЯЙ!!!