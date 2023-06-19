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Хитрости при замене моторного масла, о которых мало, кто знает

3:20
Авто

Когда речь идет о такой ответственной задаче, как замена отработанного моторного масла, крайне важно обеспечить тщательный процесс слива, чтобы минимизировать присутствие грязи и загрязнений в двигателе. Интересно, что автовладельцы-самоделкины имеют в рукаве хитроумные уловки, которые позволяют им превзойти профессиональных механиков в этом вопросе.

Хитрости при замене моторного масла, о которых мало, кто знает
Фото: https://i.siteapi.org/

Несмотря на тщательное выполнение всех необходимых действий для успешной замены масла, таких как парковка автомобиля на ровной поверхности, запуск двигателя и соблюдение экологических норм, водители все равно могут столкнуться с проблемой, когда старое масло не удается полностью слить. Хотя небольшое количество остатков может не вызывать беспокойства, значительное их количество может неизбежно повлиять на качество свежего масла, когда оно смешается с этими остатками.

Опытные механики, помимо обычного процесса слива, обычно используют специализированный насос для удаления масла, чтобы извлечь как можно больше старого масла из двигателя. Этот насос работает через отверстие масляного щупа, обеспечивая эффективное удаление масла. Однако приобретение такого насоса может быть довольно дорогостоящим. К счастью, существуют экономичные методы, позволяющие обеспечить качественную замену масла.

Во-первых, после естественного слива старого масла через сливное отверстие все оставшиеся следы можно собрать, приподняв одно из передних колес. Какое именно колесо поднимать, зависит от модели автомобиля и расположения сливного отверстия. Этот метод позволяет остаткам постепенно стекать в подготовленную емкость, создавая тонкую грязную струйку.

Второй метод подходит для тех, у кого в гараже есть компрессор и пневматический пистолет. Перед использованием этого метода необходимо открутить крышку маслозаливной горловины. Затем, закрыв отверстие рукой и вставив сопло пневматического пистолета между ладонью и отверстием, осторожно нагнетая давление воздуха, заставить остатки масла вытечь через сливное отверстие.

Третий эффективный метод заключается в создании самодельного устройства для удаления масла. Чтобы изготовить такое устройство, возьмите шприц, зажим, пипетку или термоусадочную трубку. Соберите компоненты, надежно закрепив термоусадочную трубку на наконечнике шприца, укрепив ее зажимом для дополнительной устойчивости. Это устройство помогает удалить остатки старого масла как через масляный щуп, так и через отверстия сливной пробки. Важно отметить, что большие шприцы не часто встречаются в обычных аптеках, поэтому ветеринарные шприцы являются лучшей альтернативой.

Когда процедура извлечения отработанного масла завершена, настало время снова установить гайку сливной пробки в масляный поддон, убедившись, что она не затянута слишком сильно. Для этой операции рекомендуется использовать динамометрический ключ. После этого установите новый масляный фильтр и залейте в двигатель соответствующее количество свежего масла.

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90% людей меняют масло неправильно. 7 ошибок при замене масла в двигателе
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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