Что будет с машиной, если разбавить антифриз водопроводной водой

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Охлаждающая жидкость двигателя, также известная как хладагент или антифриз, представляет собой смесь, состоящую из этиленгликоля, воды и специальных присадок. Содержание воды в охлаждающей жидкости может быть разным, обычно оно составляет от 40 до 60 процентов. Удивительно, но при низком содержании воды антифриз остается в жидком состоянии даже при температуре до -55ºC. С другой стороны, если содержание воды выше, он остается жидким только до температуры -25ºC. Интересно, что чистый этиленгликоль замерзает при -13ºC.

Фото: ligkaskad. ru/engines/cto-delat-pri-popadanii-masla-v-sistemu-ohlazdenia.html

В некоторых ситуациях охлаждающая жидкость может частично испариться или вытечь из системы охлаждения автомобиля, в результате чего вам придется ездить на автомобиле без полной заправки. Можете ли вы просто заменить потерянную охлаждающую жидкость водопроводной водой и долить ее до необходимого уровня в бачок? Хотя в отчаянных обстоятельствах это может послужить временным решением, для длительных поездок это не рекомендуется.

Присадки, содержащиеся в охлаждающей жидкости, выполняют множество функций, помимо придания ей цвета. Одной из важных функций является их способность предотвращать кавитацию, то есть образование микропузырьков в местах, где поток охлаждающей жидкости становится турбулентным. Эти микропузырьки представляют опасность, поскольку они могут разъедать мелкие кусочки металла в каналах системы охлаждения, что приводит к повреждениям. Кроме того, охлаждающая жидкость содержит антикоррозионные присадки, которые защищают внутренние детали двигателя от ржавчины.

По мере увеличения содержания воды в охлаждающей жидкости концентрация и эффективность этих присадок снижается. Это негативно сказывается на здоровье двигателя, что является достаточной причиной для того, чтобы не разбавлять антифриз водой. Однако ситуация становится еще хуже, когда в двигатель попадает водопроводная вода.

Водопроводная вода содержит растворенные соли, в отличие от дистиллированной воды. При циркуляции нагретой воды эти соли могут выпадать в осадок, образуя отложения на поверхностях каналов системы охлаждения, радиатора и практически в каждом уголке. Этот процесс напоминает накипь, которая скапливается на стенках обычного бытового чайника.

В системе охлаждения автомобиля эти отложения постепенно забивают внутреннюю поверхность трубок радиатора. В конце концов, это приведет к перегреву двигателя, чего вы, безусловно, хотите избежать. Поэтому рекомендуется прибегать к водопроводной воде только в крайних случаях, например, когда вам срочно нужно добраться до ближайшего пункта цивилизации. Но даже в этом случае крайне важно по прибытии срочно слить смесь из системы охлаждения и полностью заменить ее свежим антифризом.

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