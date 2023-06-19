5 расходников, которые не меняют автовладельцы, а зря

2:59 Your browser does not support the audio element. Авто

По истечении срока гарантии на автомобиль многие водители начинают обслуживать свои машины самостоятельно. При этом они намеренно пренебрегают заменой одних расходных материалов и часто не знают о наличии других. Все это может привести к проблемам для автовладельца и вылиться в дорогостоящий ремонт.

Фото: bizshop.by

Масло дифференциала

Обычно его вообще не меняют. Однако при езде по бездорожью грязь или вода могут попасть в дифференциалы обоих мостов. Со временем это может повредить узел и потребовать капитального ремонта. Например, LADA 4x4 требует замены дифференциального масла каждые 40 000 км для переднего и заднего мостов. Toyota также рекомендует такой же интервал для своего кроссовера RAV4.

Жидкость в электромагнитной муфте

Это еще один компонент, который получает должное внимание только тогда, когда перегревается. Тем не менее, эта муфта установлена в подавляющем большинстве полноприводных кроссоверов. Например, Volkswagen рекомендует заменять жидкость в муфте Haldex каждые три года, а Skoda — каждые 60 000 км.

Карданный вал

Обычные водители, особенно современных внедорожников, даже не слышали о смазке карданного вала, хотя карданные шарниры работают в тяжелых условиях. Профессионалы смазывают шарниры каждые 15 000 км. Однако если автомобиль часто ездит по бездорожью, интервал следует сократить до 7 000 км.

Масло для раздаточной коробки

Интервал замены масла в раздаточной коробке различается у разных производителей. Например, Hyundai рекомендует производить замену каждые 120 000 км, в то время как Changan предлагает делать это каждые 60 000 км. Если вы часто ездите по бездорожью, рекомендуется сократить интервал замены масла и заменять прокладки вместе с маслом. Это обеспечит более надежную и плавную работу трансмиссии.

Высоковольтные провода

Как правило, срок службы проводов составляет 8 лет, после чего их необходимо заменить, иначе двигатель будет с трудом запускаться. В сырую погоду они также могут стать причиной частых пробуксовок и плохой работы двигателя на низких оборотах. Чтобы продлить срок службы проводов, их смазывают силиконовой смазкой, которая помогает им дольше сохранять свою эластичность.

В настоящее время вместо обычных проводов чаще всего используются блоки катушек зажигания. Их также необходимо смазывать, иначе они могут застрять, что затруднит их извлечение для замены свечей зажигания. Кроме того, существует риск растрескивания громоздкого блока катушек, замена которого может стать дорогостоящим компонентом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

5 привычек водителей, которые убивают мотор