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Как поменять ремень ГРМ в поле или на даче

4:08
Авто

В руководстве по эксплуатации автомобиля с его четкими и понятными инструкциями подчеркивается важность замены ремня ГРМ каждые 60 000 километров пробега. Однако крайне важно не воспринимать эти слова как абсолютную истину. Следует учитывать несколько факторов, которые ставят под сомнение эту рекомендацию. Во-первых, ремень может иметь минимальные признаки износа и прослужить до 100 000 километров. Во-вторых, некачественная или поддельная деталь может быстро испортиться всего через 1000 километров пробега. В-третьих, привычки вождения существенно влияют на состояние резинового ремня. Агрессивные ускорения, устойчиво высокие обороты и приключения на бездорожье ускоряют износ, делая "расходный материал" непригодным для использования задолго до рекомендуемых 60 000 километров, указанных в руководстве.

Как поменять ремень ГРМ в поле или на даче
Фото: www.sunautoservice. com/about-us/shop-talk/how-does-my-cars-timing-belt-work/

Кроме того, речь идет не только о вращающихся колесах на грязной местности; грязь также может попасть в моторный отсек, засоряя привод и застревая в шкивах. Заклинившие шкивы также способствуют общему износу. Поэтому важно проводить диагностику ремня ГРМ во время каждой проверки технического обслуживания и определять необходимость замены на основе фактического состояния, а не полагаться исключительно на цифры, отображаемые на приборной панели.

Однако на самом деле этот идеальный сценарий существует только в идеальном мире. В большинстве случаев, если только вам не невероятно повезло, срок службы ремня ГРМ подходит к концу как раз в тот момент, когда он вот-вот выйдет из строя полностью. Это происходит, когда он едва может проехать еще несколько километров, что делает дальнейшее вождение автомобиля бессмысленным. Использование буксирного троса не является жизнеспособным решением, и эвакуатор вывезет останки, еще больше отягощая ваш и без того напряженный семейный бюджет. Итак, какие варианты у вас есть в этой ситуации?

Получение нового ремня ГРМ не является проблемой. Однако его замена — довольно сложная задача, с которой не каждый может справиться без профессиональной помощи. Снять старый ремень относительно просто, но установить новый и правильно все выровнять — это совершенно другая история. Даже при наличии обширных ресурсов, доступных в Интернете, это может не сильно помочь в данном конкретном случае. Тем не менее, есть одно потенциальное решение, которое стоит рассмотреть!

Как мы уже знаем, перерезать ремень ГРМ чрезвычайно сложно, но разделить его пополам вообще не представляет проблемы. Используя обычный канцелярский нож, его можно разрезать вдоль шнура. "Разрезав" изношенный ремень пополам, мы можем снять ближайшую половину, гарантируя при этом, что другая половина останется неподвижной.

Теперь становится возможным осторожно устанавливать новый ремень, не поворачивая шкивы. Старый ремень удержит все "звездочки" в нужном положении, и как только новая половинка будет надежно закреплена, старую половинку можно будет обрезать, завершив операцию.

Кстати, метки на ремне ГРМ не являются обязательными. Поскольку он симметричен, ошибка в направлении в темноте или под давлением не является веской причиной для замены его на новый. Да, зубчатые ремни одноразовые, и после снятия их нельзя использовать повторно.

С другой стороны, дополнительный ремень безопасности можно установить повторно, что позволит вам продолжать движение без серьезных проблем. Работоспособность дополнительного оборудования зависит от натяжения этого ремня, но даже если он слегка ослабнет, это не вызовет существенных проблем для автомобиля. Мы все слышали классическую историю о том, как порвавшийся пояс заменили женским чулком и продолжили путешествие.

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ТОП-6 признаков того, что ремень ГРМ пора менять! Распознаем износ ремня ГРМ!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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