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Как увидеть, что в авто совсем скоро сломается рулевое управление

3:01
Авто

Сжимая руль, водители не только испытывают острые ощущения от вождения и оценивают собственное самочувствие, но и получают представление о работе автомобиля. Крайне важно быть внимательным к любым необычным ощущениям, передаваемым через колесо, поскольку они могут сигнализировать о необходимости немедленных действий и посещения сервисного центра. Пренебрежение даже незначительными неисправностями рулевой системы может привести к серьёзным последствиям. Чтобы помочь начинающим водителям распознать распространённые проблемы, эксперты дали им несколько советов.

Как увидеть, что в авто совсем скоро сломается рулевое управление
Фото: idrivesafely.com

Например, при выполнении маневров рулевого управления на низких скоростях, таких, как парковка или передвижение в стеснённых условиях, водители могут улавливать лязгающие звуки или другие ненормальные шумы. Эти звуковые сигналы часто указывают на основные проблемы с системой гидроусилителя рулевого управления. Возможные причины включают низкий уровень жидкости, утечки, пониженное давление в системе или дисбаланс и износ приводного ремня насоса гидроусилителя рулевого управления.

Как правило, такие проблемы проявляются в отсутствии помощи при повороте рулевого колеса. Водителям может быть сложнее маневрировать из-за недостатка жидкости или низкого давления в системе гидроусилителя рулевого управления, что делает гидроусилитель неэффективным.

Повышенный люфт или неплотность рулевого колеса также могут свидетельствовать о низком уровне жидкости. Однако чрезмерный износ или выход из строя опор подшипников, рулевых тяг, рулевой рейки или их креплений также могут способствовать возникновению этой проблемы и вызывать опасения у водителей.

Эти проблемы могут возникать из различных источников, таких, как неблагоприятные дорожные условия, естественный износ, неправильная эксплуатация и техническое обслуживание машины в целом и, в частности, системы рулевого управления. Пренебрежение плановым техническим обслуживанием или использование некачественных материалов и запасных частей во время ремонта, а также неопытные механики могут ещё больше усугубить эти проблемы.

Важно отметить, что долговечность системы рулевого управления напрямую зависит от состояния колес. Если колеса разбалансированы и водитель не следит за давлением, состоянием и износом шин, подвеска и рулевое управление испытывают на себе основную тяжесть вибраций и ударов, вызванных неудовлетворительным состоянием шин.

Чтобы обеспечить постоянную отзывчивость рулевого колеса и уделять приоритетное внимание безопасности, жизненно важно уделять больше внимания техническому обслуживанию автомобиля. Это влечёт за собой своевременное использование выполняемых высококачественных работ по обслуживанию.

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Как узнать что рулевое управление автомобиля сломано.Видео обзор.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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