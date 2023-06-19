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Как избавиться от полос на лобовом стекле, оставленных «дворниками»

3:52
Авто

На протяжении всей истории Россия всегда сталкивалась с проблемой грязных дорог. В отличие от Старого Света, мы оказываемся обременены этим затруднительным положением. Причины, стоящие за этой неприятностью, являются предметом спекуляций среди экспертов, будь то климат, технологии или просто неудачное "проклятое место". Несмотря на размышления интеллектуалов, решать проблему грязных лобовых стекол, которые затрудняют видимость даже средь бела дня, приходится самим водителям. Это задача, которую они должны выполнить самостоятельно.

Как избавиться от полос на лобовом стекле, оставленных «дворниками»
Фото: архив

Самое простое средство — заменить стеклоочистители на лобовом стекле, и чем скорее, тем лучше. Однако посещение "магазина автозапчастей" вряд ли принесет радость пустым карманам россиян. Високосные годы никогда не бывают простыми, и 2020 год побил все рекорды несчастий задолго до того, как он завершился. Тем не менее, несмотря на продолжающиеся пандемии, вождение автомобиля остается необходимостью. По крайней мере, нужно отважиться сходить в аптеку или магазин.

К сожалению, замена "дворников" не всегда решает проблему грязного стекла. Несмотря на оплату счета и вскрытие упаковки, на лобовом стекле остаются разводы. Онлайн-источники сообщают, что пришли в негодность не только стеклоочистители, но и рычаги сцепления, и их замена обходится совершенно в другой ценовой диапазон.

Выбирать бывшие в употреблении бесполезно, в то время как новые наборы могут оказаться непомерно дорогими. Например, пара свежих "лезвий" для сильно подержанной Honda обошлась бы в 9800 рублей. Кроме того, учитывая текущие трудности с поставками, поскольку Китай открыт лишь частично, все равно нужно суметь найти нужные товары и совершить поездку или оплатить расходы по доставке. Бесспорно, это пробивает брешь в семейном бюджете, а в сочетании с новым комплектом зимних шин удар оказывается еще более серьезным.

В условиях финансовых трудностей и скудных средств находчивые люди начинают искать экономичные решения. Один из подходов заключается в тщательном промывании "оригинальных" соединений в теплой воде, смазывании их и повторном закреплении. Хотя этот метод может в некоторой степени облегчить проблему, он оказывается лишь временной передышкой. Через неделю надоедливая проблема всплывает вновь. Такие методы неэффективны при работе со старыми пружинами. И все же, как можно увеличить сжатие пружины, натянутой между двумя крепежными элементами? Ответ заключается в том, чтобы стянуть несколько витков поближе друг к другу.

Этот трюк также оживляет и восстанавливает первоначальную функциональность рычагов стеклоочистителя лобового стекла. Осторожно сняв маленькую пружинку с крючков — позаботившись о том, чтобы защитить руки защитными перчатками, — и закрепив три кольца куском металлической проволоки, достигается желаемый результат. Не хватает необходимых припасов? Не волнуйтесь, на помощь может прийти обычный пластиковый зажим. Он не вызывает коррозии и не царапает стекло и обладает впечатляющей прочностью.

Можно было бы охарактеризовать этот трюк водителя как полноценный лайфхак, позволяющий значительно сэкономить средства, повысить самооценку и обеспечить бесперебойную езду с безупречно чистым лобовым стеклом. Особенно на тусклых осенних дорогах, где даже в городах России не хватает достаточного освещения, это становится обязательным требованием безопасности.

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Дворники оставляют полосы на стекле: устранение проблемы быстро и недорого
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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