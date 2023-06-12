"АвтоВАЗ" намерен экспортировать десятки тысяч автомобилей Lada в текущем году и сохранить тенденцию наращивания производства в 2024 году, сообщил президент компании Максим Соколов.
Так, в 2023 году компания намерена продать на внешние рынки около 10-15 тысяч авто. В 2024 году показатель достигнет 50 тысяч машин.
"Цифра может увеличиться, а так пока она в пределах 10 тысяч, но мы рассчитываем, если такие решения в ближайшее время будут приняты — то может увеличиться на 50 процентов, — сообщил Соколов РИА Новости. — План следующего года — порядка 50 тысяч".
Как уточнил глава "АвтоВАЗ", к примеру, в Узбекистане и Казахстане уже готово к запуску производство по сбору автомобилей, но необходимо принять определенные меры государственные по техническому регулированию.
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