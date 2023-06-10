Россия выбывает из Топ-5 крупнейших автомобильных рынков Европы: Отчет о продажах автомобилей за май 2023 года

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Германия сохраняет первое место благодаря рекордным продажам

В мае позиции России в пятерке крупнейших авторынков Европы снизились. По данным "Автостата", ссылающегося на национальные ассоциации европейских автопроизводителей, Германия сохранила первое место, продав 246 966 новых автомобилей — на 19,2 процента больше, чем годом ранее. Это достижение является лучшим результатом на немецком автомобильном рынке за последние четыре года. Однако аналитики отмечают, что он все еще далек от допандемических уровней мая 2019 года.

Фото: daytimenews. ru/auto/v-seti-opublikovali-zhivye-fotografii-salona-novoy-lada-granta-58798.html

Италия и Франция следуют за ней, демонстрируя уверенный рост рынка

Италия заняла второе место с показателем 149 411 проданных автомобилей, продемонстрировав рост рынка на 23,1 процента. Франция заняла третье место с показателем 145 538 проданных автомобилей — рост на 14,8 процента.

Великобритания сохраняет устойчивый рост, но отстает от докризисного уровня

Великобритания заняла четвертое место с результатом 145 204 проданных автомобилей, что отражает рост на 16,7 процента. Британский рынок неуклонно растет на протяжении последних десяти месяцев подряд, что стало самым продолжительным периодом непрерывного роста за последние восемь лет. Тем не менее, все еще заметна разница в 21 процент по сравнению с маем 2019 года.

Испания занимает пятое место, а Россия испытывает значительное отставание

Испания заняла пятое место с показателем 92 025 проданных автомобилей, что представляет собой рост на 8,3 процента. Однако отставание России от Испании весьма значительно. По данным АО "ППК", которое учитывает количество регистраций новых автомобилей, на российском рынке было продано 72 171 автомобиль.

По сравнению с последним месяцем весны 2022 года этот показатель в 2,6 раза выше. Однако по сравнению с апрелем 2023 года произошло пятипроцентное падение. В мае 2019 года, до кризиса, россияне приобрели более 137 000 автомобилей (по данным Ассоциации европейского бизнеса), что почти вдвое превышает текущий показатель продаж.

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