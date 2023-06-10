Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Украина.ру": к берегам Одессы приплыл трёхэтажных дом из Херсона
Микробиолог Горовцов рассказал гражданам РФ, где на курорте подстерегают самые опасные инфекции
Удлиненная Lada Vesta Aura — новое определение комфорта в такси
Military Watch: русские уничтожили на Украине лучший танк Германии Leopard 2A6
Аукцион номеров, возможно, возвращается
15-летняя российская теннисистка выиграла юниорский "Ролан Гаррос"
На Украине распространяются слухи об эпидемии холеры после разрушения Каховской ГЭС
Mash: комик Данила Поперечный продал свою квартиру в Санкт-Петербурге
MF: кардиолог Варфоломеев назвал три вредных для сердца продукта

Россия выбывает из Топ-5 крупнейших автомобильных рынков Европы: Отчет о продажах автомобилей за май 2023 года

2:48
Авто

Германия сохраняет первое место благодаря рекордным продажам

В мае позиции России в пятерке крупнейших авторынков Европы снизились. По данным "Автостата", ссылающегося на национальные ассоциации европейских автопроизводителей, Германия сохранила первое место, продав 246 966 новых автомобилей — на 19,2 процента больше, чем годом ранее. Это достижение является лучшим результатом на немецком автомобильном рынке за последние четыре года. Однако аналитики отмечают, что он все еще далек от допандемических уровней мая 2019 года.

Россия выбывает из Топ-5 крупнейших автомобильных рынков Европы: Отчет о продажах автомобилей за май 2023 года
Фото: daytimenews. ru/auto/v-seti-opublikovali-zhivye-fotografii-salona-novoy-lada-granta-58798.html

Италия и Франция следуют за ней, демонстрируя уверенный рост рынка

Италия заняла второе место с показателем 149 411 проданных автомобилей, продемонстрировав рост рынка на 23,1 процента. Франция заняла третье место с показателем 145 538 проданных автомобилей — рост на 14,8 процента.

Великобритания сохраняет устойчивый рост, но отстает от докризисного уровня

Великобритания заняла четвертое место с результатом 145 204 проданных автомобилей, что отражает рост на 16,7 процента. Британский рынок неуклонно растет на протяжении последних десяти месяцев подряд, что стало самым продолжительным периодом непрерывного роста за последние восемь лет. Тем не менее, все еще заметна разница в 21 процент по сравнению с маем 2019 года.

Испания занимает пятое место, а Россия испытывает значительное отставание

Испания заняла пятое место с показателем 92 025 проданных автомобилей, что представляет собой рост на 8,3 процента. Однако отставание России от Испании весьма значительно. По данным АО "ППК", которое учитывает количество регистраций новых автомобилей, на российском рынке было продано 72 171 автомобиль.

По сравнению с последним месяцем весны 2022 года этот показатель в 2,6 раза выше. Однако по сравнению с апрелем 2023 года произошло пятипроцентное падение. В мае 2019 года, до кризиса, россияне приобрели более 137 000 автомобилей (по данным Ассоциации европейского бизнеса), что почти вдвое превышает текущий показатель продаж.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

АВТОВАЗ УДИВИЛ! НОВЫЕ ШОК ЦЕНЫ ЛАДА МАЙ 2023!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Не ешьте эти продукты: флеболог предупредил об опасности тромбоза

Не стоит надеяться на то, что тромбов никогда не будет, если есть "правильные" продукты или принимать витамин С.

Хирург-флеболог РФ Чупеев назвал продукты, которые увеличивают риск образования тромбов
ТАСС: Грозит ли РФ вспышка холеры после потопа на Херсонщине
Грозит ли России вспышка холеры после атаки на Каховскую ГЭС и потопа
Россияне могут слетать вдвоём на море за 21 тысячу рублей
Как выжить при отравлении алкоголем
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Хватит ещё на неделю: итоги и потенциал первых дней наступления ВСУ
Выявлены опасные болезни, возникающие из-за алкоголя: учёные в шоке
В Антальи обмануто 5 тыс. туристов, включая россиян: они лишились денег
В Антальи обмануто 5 тыс. туристов, включая россиян: они лишились денег
Последние материалы
Россия выбывает из Топ-5 крупнейших автомобильных рынков Европы: Отчет о продажах автомобилей за май 2023 года
Удлиненная Lada Vesta Aura — новое определение комфорта в такси
Military Watch: русские уничтожили на Украине лучший танк Германии Leopard 2A6
Аукцион номеров, возможно, возвращается
15-летняя российская теннисистка выиграла юниорский "Ролан Гаррос"
Почему не работает датчик дождя после замены лобового стекла
На Украине распространяются слухи об эпидемии холеры после разрушения Каховской ГЭС
Mash: комик Данила Поперечный продал свою квартиру в Санкт-Петербурге
MF: кардиолог Варфоломеев назвал три вредных для сердца продукта
КП: SHAMAN и Сергей Шнуров стали самыми высокооплачиваемыми артистами в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников