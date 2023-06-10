Удлиненная Lada Vesta Aura — новое определение комфорта в такси

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Lada Vesta Aura, удлиненная версия знаменитого седана, стала отличным выбором для служб такси. Прототип, отличающийся удлиненной на 250 миллиметров колесной базой, был представлен в начале июня и должен поступить в производство в 2025 году. По словам генерального директора ОАО "АвтоВАЗ" Максима Соколова, Lada Vesta Aura прекрасно подходит для служб такси, особенно категорий "комфорт" и "комфорт+", что делает ее оптимальным выбором для взыскательных пассажиров.

Фото: 627400. ru/different/lada-vesta-signature-cena-i-harakteristiki-fotografii-i-obzor.html

Расширяющиеся габариты для непревзойденного комфорта

Lada Vesta Aura, также называемая Lada Aura, с ее удлиненной конструкцией, достигающей почти 4,7 метра, предлагает исключительный уровень комфорта как для водителя, так и для пассажиров. Максим Соколов, участвуя в выставке "Евразия — наш дом" в Сочи, охарактеризовал удлиненный седан как "комфортный размер", который отвечает потребностям обоих пассажиров.

Привлечение интереса таксомоторных парков

Максим Соколов также сообщил, что таксомоторные компании, включая известный "Яндекс", проявили значительный интерес к Lada Vesta Aura. Компания ведет активные переговоры с различными таксопарками. Хотя эти компании в основном ищут автомобили с автоматической коробкой передач, они также размещают заказы на автомобили с механической коробкой передач. Отсутствие автоматического варианта было главным препятствием в прошлом, что приводило к расхождениям между АвтоВАЗом и "Яндексом". Однако появление автоматической коробки передач на Lada Vesta ожидается к началу 2024 года, что открывает путь для потенциального сотрудничества.

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