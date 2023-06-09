В России наблюдается ажиотажный спрос на автомобили в кредит

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Россияне активно покупают автомобили в кредит, так как опасаются дефицита на российском авторынке.

Фото: https://img.newslocker.com/

Ажиотажный спрос на автокредитование может обернуться нехваткой транспортных средств на отечественном рынке.

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей Москвич растут.

Прогнозируется рост цен и на подержанные автомобили.

На решение граждан РФ о покупке авто влияет также падение курса рубля.

"Граждане приняли для себя психологически правильное решение: "Мне нужен автомобиль. Кто знает, как потом все сложится. А как я его куплю? В кредит. Банки быстро дают крупные суммы в долг", — цитирует слова автоэксперта Дмитрия Попова Телеканал "360".

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