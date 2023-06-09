Россияне активно покупают автомобили в кредит, так как опасаются дефицита на российском авторынке.
Ажиотажный спрос на автокредитование может обернуться нехваткой транспортных средств на отечественном рынке.
Ранее сообщалось, что продажи автомобилей Москвич растут.
Прогнозируется рост цен и на подержанные автомобили.
На решение граждан РФ о покупке авто влияет также падение курса рубля.
"Граждане приняли для себя психологически правильное решение: "Мне нужен автомобиль. Кто знает, как потом все сложится. А как я его куплю? В кредит. Банки быстро дают крупные суммы в долг", — цитирует слова автоэксперта Дмитрия Попова Телеканал "360".
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