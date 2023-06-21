Как самому быстро разморозить бачок стеклоомывателя прямо у дома

3:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Самостоятельно оживить замёрзшую систему очистки лобового стекла может быть довольно сложной задачей. К счастью, существуют различные методы, которые вы можете попробовать. Одним из популярных методов является использование концентрированной зимней стеклоомывающей жидкости. Просто залейте её прямо в бачок, не разбавляя, и терпеливо ждите, пока спирт, основной компонент, постепенно растворит лёд. Однако у этого метода есть несколько недостатков. Во-первых, у вас уже должна быть концентрированная жидкость, которая не всегда может быть под рукой. Во-вторых, процесс размораживания далеко не быстрый.

Фото: https://sportishka.com/

Другая альтернатива — извлечь ледяной резервуар и разморозить его в уютной домашней обстановке. Однако это предложение осуществимо только в том случае, если у вас есть свободный доступ к конкретной детали. К сожалению, во многих моделях автомобилей бачок расположен в переднем крыле, что требует демонтажа этой части кузова. Выполнить такие операции при низких температурах нелегко. Не каждый, даже знакомый с автомобильной механикой, может такое сделать.

Несомненно, самым простым способом разморозить лед является использование тёплого воздуха, исходящего от работающего двигателя автомобиля. Однако, как мы все знаем, зимой этот тёплый воздух имеет тенденцию быстро улетучиваться из моторного отсека. Для борьбы с потерей тепла необходимо плотно обтянуть всю переднюю часть автомобиля плотной тканью, например, брезентом.

Этот метод обеспечивает относительно быстрое решение проблемы размораживания резервуара. Однако он крайне неэффективен, если резервуар встроен в крыло автомобиля, как упоминалось ранее. В таких случаях придется прибегнуть к самому радикальному методу, который заключается в использовании горячей воды.

Обычной водопроводной воды будет достаточно, кипятить её не нужно. Для удобства лучше всего использовать воронку подходящего размера. Наполните ведро водой, поднесите его к машине, вставьте заранее подготовленную воронку в горловину резервуара и постепенно перелейте в него воду из ведра. Поначалу поток может быть затруднён льдом в резервуаре. Не бойтесь, что вода просочится в моторный отсек. Вода под капотом не представляет никакой проблемы; просто подумайте о том, что происходит во время сильного дождя для уверенности. Со временем горячая вода растворит лёд, что сделает этот метод достаточно эффективным. Как правило, достаточно пары ведер горячей воды, чтобы избавить от льда стандартный 4-литровый бачок омывателя.

После завершения процесса размораживания очень важно как можно быстрее вылить жидкость, залить в бачок антифриз и прогнать жидкость через все трубки и форсунки системы. Эта профилактическая мера будет препятствовать образованию льда внутри них.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.