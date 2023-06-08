Раскрытие воскрешенной "Волги": Появляется новая информация

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Долгожданное возрождение легендарной "Волги" постепенно раскрывает свой дизайн. По словам Дениса Мантурова, главы Минпромторга, ГАЗ планирует в ближайшее время представить рынку дизайн новой "Волги". Ожидается, что серийное производство этой модели начнется к середине 2024 года. Причем производственный процесс будет организован на одном из заводов, принадлежащих иностранным компаниям, которые недавно покинули Россию.

Фото: sportishka. com/avtomobili/40945-volga-mashina-novaja.html

Мантуров заявил, что "первое серийное производство под маркой "Волга" можно будет увидеть примерно через год, к середине лета 2024 года". Именно столько времени займет процесс отбора иностранных партнеров и создание производственных мощностей. Горьковский автомобильный завод будет использовать мощности, оставшиеся от ушедших из России иностранных автопроизводителей. Выбранная сборочная площадка будет адаптирована и модернизирована под производство новой "Волги".

В июне 2022 года Мантуров впервые объявил о возрождении "Волги" (а также бренда "Победа"). Также сообщалось, что к проекту могут быть привлечены инженеры из НАМИ, которые в настоящее время работают над модельным рядом Aurus. Они либо разработают совершенно новую архитектуру, либо предоставят ГАЗу лицензию на использование некоторых компонентов Aurus.

Что касается Горьковского автозавода, то он ранее потерял своего партнера — Volkswagen Group. На мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде производились автомобили Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos. В августе прошлого года ГАЗ и Volkswagen расторгли соглашение о контрактном производстве.

В марте этого года ГАЗ потребовал от Volkswagen 15,6 млрд рублей в связи с досрочным расторжением договора. Впоследствии был подан второй иск с требованием выплатить 28,4 миллиарда рублей. Значительная часть этой суммы представляет собой компенсацию за упущенную выгоду. В настоящее время ведутся судебные разбирательства относительно условий расторжения договора.

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