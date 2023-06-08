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Иностранцам может грозить запрет на вождение такси в России

1:49
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Российское правительство рассматривает новый закон, предложенный депутатом Ярославом Ниловым, который направлен на запрет иностранцам работать таксистами. Нилов считает, что иностранным гражданам без российских водительских прав должно быть запрещено заниматься пассажирскими перевозками. Он подчеркивает, что власти предоставили множество возможностей для привлечения иностранной рабочей силы, однако мигранты все чаще попадают в аварии и другие происшествия.

Иностранцам может грозить запрет на вождение такси в России
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Растущее число аварий с участием иностранных граждан

По словам Нилова, несмотря на общее снижение аварийности на дорогах, в стране наблюдается рост числа ДТП по вине иностранных граждан. В 2021 году было зарегистрировано 5 062 происшествия с участием мигрантов, а в прошлом году это число возросло до 43 000. Чаще всего в ДТП попадают водители из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении и Азербайджана.

Упрощенное трудоустройство для иностранцев, владеющих иностранным языком

С 2017 года граждане иностранных государств, где русский язык официально признан, получили возможность трудоустроиться в сфере такси по упрощенной процедуре. Однако Нилов подчеркивает, что владение русским языком не гарантирует знание правил дорожного движения. Он считает, что услуги по перевозке пассажиров должны предоставляться только гражданам России, имеющим действующие водительские права, полученные на территории страны. Если предлагаемый закон будет принят, мигранты должны будут пройти обучение и сдать экзамен, проводимый Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД).

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ВЫГОНЯТ МИГРАНТОВ ИЗ ТАКСИ!!! МИГРАНТЫ - ПРИЧИНА НИЗКИХ ТАРИФОВ В ТАКСИ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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