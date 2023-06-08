В России предлагается ужесточить наказание за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные камерами наблюдения

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Госсовет Татарстана выступил с предложением лишать водительских прав за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные дорожными камерами в России. Они внесли проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в законодательный совет Государственной Думы. В настоящее время превышение скорости на 60 километров в час и неоднократное движение по встречной полосе влечет за собой штраф в размере пяти тысяч рублей только в том случае, если это зафиксировано камерами. Однако, по мнению парламентариев, необходимо ужесточить наказание, так как количество ДТП продолжает расти, несмотря на существующие штрафы.

Фото: commons.wikimedia.org

Необходимость ужесточения наказаний

Согласно действующему КоАП, за превышение скорости на 60 километров в час и неоднократное движение по встречной полосе водитель может быть лишен прав на один год, но только если водитель остановлен сотрудником ГИБДД. Авторы инициативы предлагают сделать наказание одинаковым вне зависимости от того, как было зафиксировано нарушение.

По их мнению, такая мера поможет бороться с высоким уровнем аварийности. В качестве аргумента они приводят статистику, согласно которой в Татарстане нарушение правил дорожного движения привело к 389 авариям, что составляет 11,6% от общего числа ДТП в 2022 году. Кроме того, из-за обязательного присутствия сотрудников полиции, в республике очень мало таких случаев преследуется по закону.

Предложение предполагает лишение прав на управление транспортным средством владельца автомобиля, даже если в тот момент за рулем находился не он. Однако окончательное решение будет приниматься мировым судом, что позволит владельцу потенциально повлиять на исход дела, предоставив необходимые доказательства.

Реакция Государственной Думы

Предложение уже получило отклик в Государственной Думе. Ярослав Нилов, депутат от Либерально-демократической партии России (ЛДПР), посчитал идею "преждевременной". По его словам, сначала камеры должны быть обучены точно идентифицировать человека за рулем, чтобы не требовать от владельца автомобиля каждый раз доказывать свою невиновность. Он также отметил, что лишенные прав владельцы могут быть подвергнуты административному аресту. Кроме того, он подчеркнул наличие достаточного количества статей "лишения" в КоАП.

Временное приостановление прав на вождение автомобиля

Тем временем Министерство внутренних дел (МВД) подготовило проект приказа о временном лишении права управления транспортными средствами за неявку в военкомат. Если гражданин не явится в течение 20 дней после получения повестки, его право на управление транспортным средством будет временно ограничено. Однако для уважительных причин неявки будут сделаны исключения.

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