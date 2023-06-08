Пропаганда патриотизма: Предложение об обязательном размещении российского флага на транспортных средствах

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В стремлении поддержать патриотический дух, новая инициатива в России предлагает сделать обязательным для водителей вывешивание российского флага на своих автомобилях. Иван Соловьев, известный российский юрист, обратился с этим предложением в Министерство внутренних дел. По словам Соловьева, все большее число автомобилистов в стране выбирают номерные знаки без российского флага. В нынешней мировой ситуации, по мнению юриста, воспитание патриотического духа среди населения является "насущной необходимостью".

Фото: lentachel.ru

Важность патриотической символики

Согласно действующим правилам, при регистрации автомобиля в ГИБДД владельцы получают номерные знаки с изображением российского флага. Однако нет законодательного запрета на изготовление дубликатов номерных знаков без трехцветного флага. Соловьев утверждает, что многие водители предпочитают не размещать российский флаг на своих номерных знаках при поездках за границу, поскольку хотят, чтобы их автомобили меньше ассоциировались со страной. По мнению юриста, такое поведение демонстрирует пренебрежение к национальным символам.

Предложение об обязательной демонстрации флага

Для поднятия патриотического духа среди населения Соловьев предлагает запретить выдачу и использование номерных знаков без российского флага. Если правительство поддержит эту инициативу, трехцветные номера станут обязательными для всех видов транспортных средств, включая легковые, военные и дипломатические автомобили.

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