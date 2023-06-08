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Новая Lada Vesta поступила во флагманские дилерские центры Санкт-Петербурга

2:26
Авто

Долгожданная Lada Vesta NG поступила в автосалоны Санкт-Петербурга. Первые единицы этой флагманской модели были доставлены в дилерские центры, в том числе в известную дилерскую сеть "Прагматика". Всего в автосалоны города доставлено 30 автомобилей Vesta, доступных в кузовах седан и универсал. В ближайшем будущем к этой линейке присоединятся и версии Cross. Начало продаж этого последнего предложения от АвтоВАЗа запланировано на завтра, 9 июня 2023 года, как и было объявлено производителем ранее. Стартовая цена на Vesta NG установлена на уровне 1 239 900 российских рублей.

Новая Lada Vesta поступила во флагманские дилерские центры Санкт-Петербурга
Фото: 5koleso .ru/articles/novosti/svetodiodnye-fary-almaznye-diski-i-falshivyj-vyhlop-chem-obnovlennaya-lada-vesta-ng-otlichaetsya-ot-predshestvenniczy/

Разновидности и особенности Lada Vesta NG

Lada Vesta NG доступна в четырех комплектациях: Comfort, Life, Enjoy и Techno. Самый базовый вариант, седан Comfort с 90-сильным 1,6-литровым двигателем, предлагается по цене 1 239 900 рублей. За дополнительные 99 000 рублей покупатели могут выбрать 106-сильный двигатель. В настоящее время доступна только механическая коробка передач, в то время как бесступенчатая трансмиссия (CVT) и более мощный 122-сильный 1,8-литровый двигатель, как ожидается, будут представлены в следующем году.

Базовая модель Vesta оснащена такими функциями, как кондиционер, подушки безопасности, электрические стеклоподъемники, подогрев зеркал, аудиоподготовка, ABS, EBD, BAS, ЭРА-ГЛОНАСС и 15-дюймовые штампованные стальные диски. Топовый вариант Techno может похвастаться новой мультимедийной системой с 10,4-дюймовым дисплеем, цифровой панелью приборов, боковыми подушками безопасности и внешней подсветкой салона. Стоимость топовой версии Vesta начинается от 1 569 900 рублей.

Интересно, что ранее было объявлено, что версия универсал будет доступна позднее для обеих комплектаций. Однако дилерский центр "Прагматика" утверждает, что практичный универсал уже доступен для продажи наряду с вариантом седан.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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