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Какого цвета «незамерзайку» лучше всего использовать зимой, и почему

2:43
Авто

Давайте погрузимся в сферу стеклоомывающей жидкости и ее интригующих характеристик. Прежде всего, необходимо отметить, что включение спирта в состав любой такой жидкости необходимо для предотвращения замерзания при воздействии низких температур. Следовательно, для производства этой жидкости используются три различных вида спирта: изопропиловый, этиловый и метиловый. Несмотря на сходство химических формул, их свойства существенно различаются. Некоторые из этих спиртов представляют минимальный риск, в то время как другие могут нанести серьезный вред.

Какого цвета «незамерзайку» лучше всего использовать зимой, и почему
Фото: https://gp.by/

В нашем обществе не секрет, что алкоголь привлекает многих людей. Эта притягательность распространяется и на спиртосодержащие растворы, такие как жидкость для омывателя лобового стекла, завораживая определенную группу людей. Этиловый спирт, употребляемый в небольших количествах, может считаться относительно безопасным.

С другой стороны, изопропиловый спирт может оказывать негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему, а метиловый спирт обладает ядовитыми свойствами. Тревожно отметить, что употребление всего лишь 10 мл метилового спирта может привести к полной потере зрения, что является основанием для его запрета в нашей стране. Даже вдыхание этого вещества оказывается опасным, независимо от того, употребляется ли оно.

С экономической точки зрения, изопропиловый спирт является наиболее экономически выгодным выбором для производства стеклоомывающей жидкости, поскольку он освобожден от акцизного налога. Этот конкретный вариант можно легально приобрести в магазинах. Чтобы нейтрализовать сильный запах изопропилового спирта, производители добавляют в жидкость ароматизаторы и красители. В результате получаются жидкости для омывателя разных цветов, причем каждая компания демонстрирует свои добавки.

Несмотря на разнообразие цветов, важно отметить, что эффективность этих жидкостей при очистке лобового стекла остается неизменной. По сути, можно использовать жидкость любого цвета, с одной оговоркой. Рекомендуется заливать в бачок омывателя жидкость оттенка, контрастирующего с охлаждающей жидкостью в системе охлаждения. Таким образом можно легко определить характер потенциальных утечек, если под автомобилем образуется лужа. Такое различие поможет определить источник утечки, будь то треснувший бачок омывателя при низких температурах или дефект в самой системе охлаждения.

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5 ошибок ПРИ ВЫБОРЕ незамерзайки
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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