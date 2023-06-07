Кобаяси дебютирует в NASCAR как первый японский гонщик, выступающий с Toyota в серии Cup

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Toyota воспользовалась событием, чтобы продемонстрировать свою собственную программу гоночных автомобилей и сделать важное заявление относительно предстоящего дебюта в серии Cup. Камуи Кобаяши, один из лучших гонщиков мира и участник победной гонки Toyota в Ле-Мане 2021 года, дебютирует в NASCAR в августе. Выступая за команду 23XI Racing, принадлежащую Денни Хэмлину и Майклу Джордану, Кобаяши будет гоняться на трассе Indianapolis Motor Speedway.

Фото: www.foxnews. com/sports/kamui-kobayashi-make-nascar-debut-indianapolis-motor-speedway-august

Объявление, сделанное в присутствии высшего руководства NASCAR, включая председателя Джима Франса, было стратегически спланировано так, чтобы совпасть с престижной гонкой Ле-Ман. Toyota Gazoo, одержавшая пять побед подряд в Ле-Мане, увидела в этом прекрасную возможность подчеркнуть свою сделку с Кобаяси на одну гонку. Дебют Кобаяси в NASCAR, как директора команды, состоящей из двух автомобилей, нацеленной на шестую победу подряд, имеет огромное значение.

Первоначально, когда NASCAR объявила о сотрудничестве с Chevrolet и Hendrick Motorsports для представления автомобиля Next Gen на столетнем Ле-Мане, Toyota первой выразила свое беспокойство. Однако NASCAR приложила усилия, чтобы включить всех своих партнеров в празднование, и Франция одобрила объявление о дебюте Кобаяши в Ле-Мане. Это позволило Toyota выставить Camry, используемую в NASCAR, а Кобаяши будет управлять машиной № 67 в гонке 13 августа.

Дэвид Уилсон, президент TRD, U. S.A., выразил свое волнение по поводу этой долгожданной возможности. Он отметил, что сотрудничество с Камуи, который за эти годы стал его другом, было продиктовано его мечтой участвовать в гонках NASCAR. Совокупность факторов, включая представление Toyota Camry TRD нового поколения, привела к тому, что для объявления об этом они выбрали глобальную сцену гонки Ле-Ман.

Участие Кобаяси в NASCAR Cup Series означает, что он станет лишь вторым японским гонщиком, выступающим в этой высшей категории, и пятым, участвующим в гонках в любой из трех ведущих национальных серий NASCAR. Он также станет первым японским гонщиком, выступающим в серии Cup на автомобиле Toyota, который появился в высшей серии NASCAR в 2007 году.

Выражая свой энтузиазм, Кобаяси подчеркнул, что гонки в NASCAR были его мечтой. Признавая ее значимость в Соединенных Штатах и Европе, он отметил трудности, связанные с возможностью участвовать в гонках из-за специфики категории. Однако он считает, что его успех может проложить путь к новым возможностям для японских гонщиков. Кобаяси выразил признательность за предоставленный ему шанс, особенно потому, что Toyota уже давно участвует в NASCAR, но никогда не представляла в этом спорте японских гонщиков.

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