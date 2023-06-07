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Революция в транспорте: Яндекс представляет такси без водителя в Москве

3:40
Авто

В шумной Москве произошла революция в сфере транспорта. Яндекс, известная технологическая компания, представила свою службу такси без водителя, которая принесет будущее мобильности в российскую столицу. В настоящее время эта инновационная услуга роботизированного такси находится на стадии тестирования и доступна исключительно в районе Ясенево, работая ежедневно с 7:00 утра до 1:00 ночи.

Революция в транспорте: Яндекс представляет такси без водителя в Москве
Фото: www.yaplakal. com/forum1/topic2323311.html

Предлагая удобство перевозок по требованию, пассажиры теперь могут испытать острые ощущения от поездки в автономном автомобиле. Чтобы получить доступ к этой услуге, пользователи могут просто воспользоваться приложением "Yandex Go", аналогично заказу обычного такси. Первоначально эта возможность ограничена пользователями, подавшими предварительные заявки, но со временем она будет доступна всем жителям района.

Повышенная доступность: Сеть автономных пунктов подвоза и отвоза пассажиров

В настоящее время возможности заезда и выезда для такси без водителя в районе Ясенево также ограничены. Существует около 40 обозначенных точек, где пассажиры могут отправиться в автономное путешествие. Среди них такие примечательные места, как школа "Созвездие", станция метро, Битцевский парк и супермаркет "Евроспар". Ожидается, что по мере развития этой услуги будет появляться все больше пунктов приема и высадки пассажиров, что еще больше повысит доступность всего района.

Безопасность превыше всего: Сопровождение квалифицированными водителями-испытателями

Согласно действующим правилам, такси без водителя должны работать в сопровождении опытного водителя-испытателя, обеспечивающего максимальную безопасность во время каждой поездки. На данный момент разрешается перевозить только одного пассажира старше 18 лет. Этот вид транспорта, цена которого составляет 100 рублей, призван обеспечить безопасность и доступность для пассажиров.

Инновации на свободе: От казанского Иннополиса до московского мегаполиса

Перед тем как запустить автономный транспорт в Москве, компания Яндекс активно тестировала его в инновационной среде Иннополиса, расположенного в Казани. Эти испытания позволили усовершенствовать технологию роботизированного такси и обеспечить его готовность к работе на оживленных улицах российской столицы.

После успешных испытаний в Иннополисе компания "Яндекс" расширила свои испытательные площадки до инновационных центров "Сколково" и "Сириус" в Москве. Удивительно, но автономный автопарк "Яндекса" в совокупности проехал более 24 миллионов километров, укрепив свои позиции в качестве пионера в области транспорта без водителя.

Охватывая будущее транспорта

Выход компании "Яндекс" на рынок такси без водителя знаменует собой важную веху в развитии транспортных технологий в Москве. Внедрение этой передовой услуги свидетельствует о стремлении города внедрять инновации и предоставлять своим жителям самые современные транспортные решения.

По мере развития технологий без водителя и адаптации нормативных актов к ним, видение полностью автономных такси, обслуживающих пассажиров по всей Москве, становится все ближе к реальности. Запуск сервиса Яндекс. Такси без водителя представляет собой не только новую эру для транспорта в Москве, но и взгляд в будущее мобильности во всем мире.

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Беспилотное Такси - Первый Обзор!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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