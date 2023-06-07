В шумной Москве произошла революция в сфере транспорта. Яндекс, известная технологическая компания, представила свою службу такси без водителя, которая принесет будущее мобильности в российскую столицу. В настоящее время эта инновационная услуга роботизированного такси находится на стадии тестирования и доступна исключительно в районе Ясенево, работая ежедневно с 7:00 утра до 1:00 ночи.
Предлагая удобство перевозок по требованию, пассажиры теперь могут испытать острые ощущения от поездки в автономном автомобиле. Чтобы получить доступ к этой услуге, пользователи могут просто воспользоваться приложением "Yandex Go", аналогично заказу обычного такси. Первоначально эта возможность ограничена пользователями, подавшими предварительные заявки, но со временем она будет доступна всем жителям района.
В настоящее время возможности заезда и выезда для такси без водителя в районе Ясенево также ограничены. Существует около 40 обозначенных точек, где пассажиры могут отправиться в автономное путешествие. Среди них такие примечательные места, как школа "Созвездие", станция метро, Битцевский парк и супермаркет "Евроспар". Ожидается, что по мере развития этой услуги будет появляться все больше пунктов приема и высадки пассажиров, что еще больше повысит доступность всего района.
Согласно действующим правилам, такси без водителя должны работать в сопровождении опытного водителя-испытателя, обеспечивающего максимальную безопасность во время каждой поездки. На данный момент разрешается перевозить только одного пассажира старше 18 лет. Этот вид транспорта, цена которого составляет 100 рублей, призван обеспечить безопасность и доступность для пассажиров.
Перед тем как запустить автономный транспорт в Москве, компания Яндекс активно тестировала его в инновационной среде Иннополиса, расположенного в Казани. Эти испытания позволили усовершенствовать технологию роботизированного такси и обеспечить его готовность к работе на оживленных улицах российской столицы.
После успешных испытаний в Иннополисе компания "Яндекс" расширила свои испытательные площадки до инновационных центров "Сколково" и "Сириус" в Москве. Удивительно, но автономный автопарк "Яндекса" в совокупности проехал более 24 миллионов километров, укрепив свои позиции в качестве пионера в области транспорта без водителя.
Выход компании "Яндекс" на рынок такси без водителя знаменует собой важную веху в развитии транспортных технологий в Москве. Внедрение этой передовой услуги свидетельствует о стремлении города внедрять инновации и предоставлять своим жителям самые современные транспортные решения.
По мере развития технологий без водителя и адаптации нормативных актов к ним, видение полностью автономных такси, обслуживающих пассажиров по всей Москве, становится все ближе к реальности. Запуск сервиса Яндекс. Такси без водителя представляет собой не только новую эру для транспорта в Москве, но и взгляд в будущее мобильности во всем мире.
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